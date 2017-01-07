﻿ Сотрудник одного из предприятий Осиповичей присвоил и проиграл в казино более 4,6 тысяч. 21.by
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Сотрудник одного из предприятий Осиповичей присвоил и проиграл в казино более 4,6 тысяч

07.01.2017 23:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Сотрудник одного из частных предприятий Осиповичей присвоил и проиграл за ночь в казино более Вr4,6 тыс., сообщила корреспонденту официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области Оксана Соленюк.

Работая водителем, мужчина развозил реализованный с помощью интернета товар заказчикам, которые отдавали ему за него деньги. Так, за день набралась приличная сумма — более Вr9 тыс. Но вместо того чтобы сдать их в кассу, сотрудник ЧП поехал в Бобруйск и более половины вырученных денег проиграл в казино.

Узнав на следующий день о такой крупной недостаче, руководство частного предприятия обратилось за помощью в правоохранительные органы. В отношении местного жителя Осиповичский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 211 (присвоение и растрата имущества лицом, которому оно вверено) УК РБ. «Следственные действия продолжаются, в отношении подозреваемого назначена психолого-психиатрическая экспертиза, которая в том числе поможет установить, есть ли у мужчины игровая зависимость. Ему грозит до 4 лет лишения свободы», — сказала Оксана Соленюк.

 
 
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Работая водителем, мужчина развозил реализованный с помощью интернета товар заказчикам, которые отдавали ему за него деньги. Так, за день набралась приличная...

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