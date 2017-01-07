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МНС предлагает ужесточить ответственность за незаконный ввоз, хранение и торговлю алкоголем
07.01.2017 22:27 — Новости Общества | Tut.by
Министерство по налогам и сборам предлагает изменить статью Кодекса об администартивных правонарушениях, касающуюся ответственности за незаконный ввоз, хранение и продажу алкогольных напитков. Как сообщается на сайте ведомства, данное предложение
Изменения касаются статьи 12.27 «Незаконные ввоз, перевозка, хранение алкогольных напитков и табачных изделий, производство, переработка и хранение этилового спирта и табачного сырья и продажа алкогольных напитков собственного производства».
Часть 2 данной статьи предлагают изложить в следующей редакции:
«2. Перемещение по территории Республики Беларусь физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, более 5 литров алкогольных напитков, не маркированных в установленном порядке акцизными марками Республики Беларусь и (или) специальными марками, —
влечет наложение штрафа в размере от 10 до 100 базовых величин с конфискацией алкогольных напитков, превышающих количество, перемещение которого допускается, или без конфискации."
Сейчас штраф в размере до 50 базовых величин с конфискацией алкогольных напитков предусмотрен за ввоз в Беларусь физическими лицами более 10 литров спиртного без акцизных марок, а также за хранение более 30 литров алкогольных напитков без документов, подтверждающих легальность их приобретения.
За деяние, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, МНС предлагает наказывать штрафом в размере от 20 до 100 базовых величин, а транспортное средство на котором перевозился алкоголь может быть конфисковано вне зависимости от того, в чьей собственности оно находится.
Предлагается ужесточить ответственность и за торговлю гражданами алкогольными напитками, в том числе собственного изготовления. Сейчас за это предусмотрен штраф в размере до 10 базовых величин с конфискацией товара.
Согласно предложению МНС, штраф должен составлять от 5 до 20 базовых величин с конфискацией или без продаваемого алкоголя, а при повторном в течение года совершении данного правонарушения — от 10 до 30 базовых с конфискацией продаваемых алкогольных напитков.
Замечания и предложения по проекту необходимо направлять в Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь до 20.01.2017 (включительно) на электронный адрес:
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Изменения касаются статьи 12.27 "Незаконные ввоз, перевозка, хранение алкогольных напитков и табачных изделий, производство, переработка и хранение этилового спирта...
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