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МНС предлагает ужесточить ответственность за незаконный ввоз, хранение и торговлю алкоголем

07.01.2017 22:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Министерство по налогам и сборам предлагает изменить статью Кодекса об администартивных правонарушениях, касающуюся ответственности за незаконный ввоз, хранение и продажу алкогольных напитков. Как сообщается на сайте ведомства, данное предложение выносится на общественное обсуждение.


Фото: Reuters

Изменения касаются статьи 12.27 «Незаконные ввоз, перевозка, хранение алкогольных напитков и табачных изделий, производство, переработка и хранение этилового спирта и табачного сырья и продажа алкогольных напитков собственного производства».

Часть 2 данной статьи предлагают изложить в следующей редакции:

«2. Перемещение по территории Республики Беларусь физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, более 5 литров алкогольных напитков, не маркированных в установленном порядке акцизными марками Республики Беларусь и (или) специальными марками, —

влечет наложение штрафа в размере от 10 до 100 базовых величин с конфискацией алкогольных напитков, превышающих количество, перемещение которого допускается, или без конфискации."

Сейчас штраф в размере до 50 базовых величин с конфискацией алкогольных напитков предусмотрен за ввоз в Беларусь физическими лицами более 10 литров спиртного без акцизных марок, а также за хранение более 30 литров алкогольных напитков без документов, подтверждающих легальность их приобретения.

За деяние, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, МНС предлагает наказывать штрафом в размере от 20 до 100 базовых величин, а транспортное средство на котором перевозился алкоголь может быть конфисковано вне зависимости от того, в чьей собственности оно находится.

Предлагается ужесточить ответственность и за торговлю гражданами алкогольными напитками, в том числе собственного изготовления. Сейчас за это предусмотрен штраф в размере до 10 базовых величин с конфискацией товара.

Согласно предложению МНС, штраф должен составлять от 5 до 20 базовых величин с конфискацией или без продаваемого алкоголя, а при повторном в течение года совершении данного правонарушения — от 10 до 30 базовых с конфискацией продаваемых алкогольных напитков.

Замечания и предложения по проекту необходимо направлять в Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь до 20.01.2017 (включительно) на электронный адрес: g_yanushkevich@nalog.gov.by с пометкой «Обсуждение проекта».

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Изменения касаются статьи 12.27 "Незаконные ввоз, перевозка, хранение алкогольных напитков и табачных изделий, производство, переработка и хранение этилового спирта...

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