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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 8 января из-за сильных морозов

07.01.2017 — Новости Общества | Ляхавiцкi веснiк  
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 8 января из-за сильных морозов
БЕЛТА.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 8 января из-за сильных морозов, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. Ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку страны пройдет снег, в отдельных районах возможна метель.

На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер прогнозируется северный слабый до умеренного, в юго-восточных районах порывистый. Температура воздуха ночью составит 22-27 градусов ниже нуля, в отдельных районах ожидается минус 28-32, по юго-востоку – 18-21 градус мороза, днем будет 12-19 градусов ниже нуля, по северу – минус 20-24.

В связи с этим синоптики объявляют оранжевый уровень опасности.
БЕЛТА.

 
 
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БЕЛТА. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 8 января из-за сильных морозов, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...

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