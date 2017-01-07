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Следственные органы устанавливают причину пожара в Лиознеском районе с тремя погибшими
07.01.2017 20:22 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 7 января. Следователи следственного управления УСК по Витебской области и Лиозненского РОСК устанавливают причину пожара в деревне Хотемля Лиозненского района, где в ночь с 6 на 7 января сгорел жилой дом.
Как сообщила БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова, устанавливаются причины пожара и личности трех человек, трупы которых были обнаружены на месте происшествия. Предположительно, это хозяин дома 1955 года рождения и его родственники -- семейная пара, которая приехала в гости.
По информации Витебского областного управления МЧС, 7 января в 01.25 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Хотемля Лиозненснкого района. В результате пожара в доме 6х8 м уничтожены кровля, потолочное перекрытие, повреждены стены, имущество. Под слоем обрушившихся конструкций были обнаружены труппы хозяина и двух человек.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 7 января. Следователи следственного управления УСК по Витебской области и Лиозненского РОСК устанавливают причину пожара в деревне Хотемля Лиозненского...
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