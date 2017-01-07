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Жителям Минска предложили сдать елки в зоопарк

08.01.2017 00:15 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Главный атрибут новогодних праздников елка радовала глаз на протяжении двух недель. И вот теперь что с ней делать? В Беларуси нашли ответ. Не выбрасывайте елку в мусор и не выставляйте на балкон - несите ее в зоопарк! Подробнее об акции рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Наталья Казей.

Елки можно оставлять прямо у входа в зоопарк в любой день недели.

Животным повезло: в зоопарк приехал целый грузовик с елками. Больше всех хвойным деревьям обрадовался пони Ромка. Он настоящий гурман. Любимые лакомства летом - морковка и сухарики, а зимой еловые ветки.

Новый год в СНГ
 
 
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Лесную красавицу можно оставлять прямо у входа в зоопарк в любой день недели.

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