В этом сезоне жители Витебска насмотрелись на всяческие капризы погоды. Однако хочется верить, что планы на традиционную зимнюю забаву — катание на лыжах, все же сбудутся. TUT.BY узнал, куда стоит «навострить лыжи» в окрестностях Витебска и сколько стоит прокат инвентаря.



Фото: haradok.info

Пункты проката «Мир услуг Плюс»

В пункте проката № 7 лыжи можно взять на сутки, и стоит это 1 рубль 66 копеек. Но выдают только горожанам старше 18 лет по паспорту. Причем в нем должна быть именно витебская прописка.

Адрес пункта: проспект Строителей, 3, корпус 2, контактный телефон: +375 (212) 57-29-76. Время работы: с 9.00 до 18.00, суббота и воскресенье — выходные. Наличие лыж в остальных пунктах «Мир услуг Плюс» нужно уточнять в индивидуальном порядке.

Центральный спорткомплекс

Пункт проката работает с понедельника по пятницу с 16.00 до 22.00, в субботу и воскресенье, а также праздничные дни — с 10.00 до 22.00. Однако в связи с метеоусловиями режим работы может изменяться.

Согласно прейскуранту ЦСК прокат лыж на час обойдется в 3 рубля. Пользование камерой хранения стоит 2 рубля за час.

Перед посещением будет полезно удостовериться о режиме работы катка и проката по телефону: +375 (212) 55-89-20 (приемная).

Ледовый дворец

Взять напрокат пару лыж здесь стоит 6 рублей за час. В залог понадобится оставить документ или сумму в 11 рублей.

За ценами можно следить на сайте .

Парк Мазурино

Здесь прокат лыж обойдется дороже — 5 рублей для взрослых и 4 рубля для детей. За санки нужно отдать 3,5 рубля.

Контактный телефон: +375 (212) 56-23-75. Прокат работает со среды по воскресенье с 10.00 по 18.00. Выдача спортинвентаря осуществляется до 17.00.



Фото из архива группы «Сноуборд и горные лыжи в Беларуси»

Горнолыжные трассы

Городок

На окраине Городка, в урочище Воробьевы горы, действует лыжероллерная трасса европейского уровня, предназначенная как для региональных, так и для международных соревнований.

Максимальная протяженность кругов трассы — 7,5 км, 5 км, 3 км, 2,5 км и 1,5 км. Благодаря продуманной системе развязок, расстояние легко изменяется. Ширина полотна — 7 м — является самой большой среди белорусских трасс. Наибольший перепад высот составляет 28 м. Количество подъемов и спусков на разных дистанциях варьируется.

На трассу открыт доступ всем желающим. Но нужно учесть, что там проходят тренировки спортсменов. Об этом можно уточнить в городокской гостинице (телефон 8- 02139−519−01).

Взрослым гражданам Беларуси за пользование трассой нужно заплатить 9 рублей за час, детям до 14 лет — 4,5 рубля. Проживающим в гостинице базы подготовки национальных и региональных команд делают существенные скидки.

Жителям Витебска и области также делают ценовые послабления: детям до 14 лет — бесплатный вход, пенсионерам — 1 рубль, остальным — 2 рубля. Абонемент — 18 рублей. Прокат одной пары лыж или коньков обойдется в 2 рубля. Полный прейскурант — по ссылке .

Кстати, для желающих покататься на коньках в Городке есть каток.

Руба

Недалеко от Витебска, в поселке Руба, есть гора с 4 трассами длиной от 180 до 300 метров и перепадом высот 35−45 метров, с подъемником и прокатом горнолыжного снаряжения.

Для создания склонов использован природный рельеф с частичной подсыпкой. 3 трассы различной степени сложности, расположены в живописном месте на берегу Западной Двины. Наличие освещения позволяет организовывать вечерние катания.

Однако на данный момент есть трудности со снеговой пушкой, поэтому до того времени, когда ее починят, лыжники могут рассчитывать только на обильный снегопад. Для комфортного катания на трассе должно быть хотя бы 40 см снежного покрова.

В Витебском областном центре олимпийского резерва по зимним видам спорта нам уточнили прейскурант цен на прокат спортинвентаря в этом сезоне.

Так, горнолыжный комплект, состоящий из лыж, ботинок и палок, в будни обойдется для взрослых в 5,5 рубля за 1 час; 6,5 рубля за 2 часа; 7 рублей за 3 часа и 13 рублей на день. Детям до 14 лет соответственно 3, 4, 5 и 8 рублей.

По аналогичной схеме в выходные и праздничные дни ценник повышается до 7, 8, 9 и 16 рублей — для взрослых, и 4, 5, 6 и 10 рублей — для детей.

Можно взять напрокат только горные лыжи или палки, или ботинки.

Стоимость пользования буксировочной пассажирской канатной дорогой: в будни — 4,5 рублей за час; 5,5 рубля за 2 часа; 6,5 рубля за 3 часа, 11 рублей за день (в выходные и праздничные дни — 5, 7, 8 и 14 рублей соответственно). Детям до 14 лет аналогично 2, 3, 3,5 и 5,5 рублей в будни и 2,5, 3,5, 4 и 7 рублей в выходные и праздничные дни.

Режим работы проката изменяется в связи с метеоусловиями и деятельностью трассы. Следить за состоянием склона и функционированием проката можно в группе .



Фото с сайта odejda.kiev.ua