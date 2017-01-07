|
Ставки налога для квартиросдатчиков в Бресте выросли на три рубля
08.01.2017 09:34 — Новости Общества | Tut.by
В Брестской области ставки подоходного налога при сдаче внаем жилых и нежилых помещений физическими лицами выросли с 1 января в среднем на 12%,
Соответствующее решение принял областной Совет депутатов 16 декабря 2016 года. 5 января оно было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Повышение вызвано индексацией с 1 января 2017 года базовых ставок подоходного налога в фиксированных суммах на 12,6%, согласно изменениям в Налоговом кодексе.
Размер ставок подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах разнится по городам и территориям. Так, при сдаче внаем жилого помещения, садового домика или дачи в Бресте их владельцу придется ежемесячно выплачивать 27 рублей (до повышения было 24 рубля). В Барановичах и Пинске ставка равна 20 рублей (было 18 рублей), в городах районного подчинения и поселках городского типа — 10 рублей (было 9 рублей), в иных населенных пунктах и территориях — 7 рублей.
Соответственно выросли фиксированные суммы подоходного налога при сдаче внаем физическими лицами нежилых помещений.
Новые ставки будут применяться при уплате подоходного налога на февраль 2017 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В среднем по области налог вырос на 12%
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии