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Ставки налога для квартиросдатчиков в Бресте выросли на три рубля

08.01.2017 09:34 — Новости Общества | Tut.by  
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В Брестской области ставки подоходного налога при сдаче внаем жилых и нежилых помещений физическими лицами выросли с 1 января в среднем на 12%, сообщили БЕЛТА в областной инспекции Министерства по налогам и сборам.

Соответствующее решение принял областной Совет депутатов 16 декабря 2016 года. 5 января оно было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Повышение вызвано индексацией с 1 января 2017 года базовых ставок подоходного налога в фиксированных суммах на 12,6%, согласно изменениям в Налоговом кодексе.

Размер ставок подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах разнится по городам и территориям. Так, при сдаче внаем жилого помещения, садового домика или дачи в Бресте их владельцу придется ежемесячно выплачивать 27 рублей (до повышения было 24 рубля). В Барановичах и Пинске ставка равна 20 рублей (было 18 рублей), в городах районного подчинения и поселках городского типа — 10 рублей (было 9 рублей), в иных населенных пунктах и территориях — 7 рублей.

Соответственно выросли фиксированные суммы подоходного налога при сдаче внаем физическими лицами нежилых помещений.

Новые ставки будут применяться при уплате подоходного налога на февраль 2017 года.

 
Теги: Брест
 
 
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