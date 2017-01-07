Василий Винный, специально для Sputnik.

Возможно, этот материал многим покажется спорным, поэтому сразу хочу отметить, что при его написании я опирался исключительно на свои наблюдения и умозаключения, сделанные зеками, с которыми я встречался за время отсидки. Никакой специальной литературы я не читал, чтобы не портить впечатление от увиденного в МЛС…

Немного общих размышлений

У Иммануила Канта есть термин: "категорический императив" — высший нравственный закон, обязательный к исполнению любым человеком. Это же определение вполне может подойти и для зоновских понятий.



© Sputnik Сергей Ермохин Записки заключенного: новогодний переполох

Понятия — больная тема для заключенных. Из-за них приодически возникают споры, которые бывает трудно разрешить. Опираясь на эти правила, в тюрьмах и лагерях решают человеческие судьбы. Понятиями стараются охватить все сферы жизни заключенных. А "правильные" люди должны жить по этим законам не только за решеткой, но и на воле.

Как таковые, понятия нигде не прописаны, по крайней мере, я или кто-нибудь из тех, с кем я сидел, не видели документа, описывающего их. По ним просто живут: кое-что взято из фильмов про 90-е, многое передается от старых сидельцев молодым, что-то додумывается по ходу срока и опирается на опыт отсиженных лет. И все это оставляет большие возможности для спекуляции. Обычно в подобных спорах прав тот, у кого лучше "подвешен" язык.

По "мастям"

Во многих сферах, которые регулируются понятиями, нет четких и окончательных определений, хотя сами эти вопросы жизненно важны для зоны. Например, плохо обстоит дело с обозначением категории "мужик". Казалось бы, в чем проблема — мужик, он и в Африке мужик, да и что такого важного в этом определении?

Но дело в том, что зеки делятся на несколько "мастей" (своеобразные социальные классы), статус и функции которых довольно сильно разнятся. Переход из одной "масти" в другую может быть только вниз. Это разделение сохраняется и на свободе. Низшая категория осужденных — так называемые "опущенные" или же "петухи". Они делают самую грязную работу, оказывают сексуальные услуги другим заключенным и абсолютно бесправны. Вторая "масть" — "нечисть" (конечно, многие не выводят этих людей в отдельный социальный класс, но, по моим наблюдениям, нечисть — это все-таки "масть"): "крысы" — укравшие у своих, "черти" — не следящие за собой, в общем, люди, грязные морально и физически.

Третья, "мужики" — костяк зон и девяносто процентов населения. Четвертая масть — блатные, высшая каста в МЛС, которая решает вопросы "по понятиям", служит воровской идее и должна идти в борьбе с милицонерами до победного конца, ну или уметь с ними договариться так, чтобы было хорошо "мужикам". Пятая "масть" — это воры в законе, короли преступного мира. Чтобы стать вором, человек должен "идти по жизни ровно", поскольку перед "коронацией" по всем лагерям и тюрьмам идут "малявы" (записки), где говорится, кого хотят сделать вором, и спрашивают, "знает ли кто-нибудь косяки за ним"? И если все чисто, то человеку надевают "воровскую корону".



© Sputnik Михаил Фомичев Записки заключенного: пятьдесят оттенков зека

Почему некоторые не выделяют "нечисть" в отдельную "масть"? Потому что, в принципе, и "черти", и "крысы" остаются "мужиками", несмотря на то, что относятся к ним немногим лучше, чем к "опущенным". "Коней" (слуг) тоже довольно часто набирают из этой категории граждан, хотя не всегда. Но нормальными "мужиками" "нечисть" уже никогда не станет, потому что попадают в разряд "крыс" и "чертей" за определенные поступки и соответствующее отношение к жизни. Поэтому многие выносят "нечисть" в отдельную "масть".

"Козлы" — заключенные, сотрудничающие с администрацией и занимающие какую-либо должность при ней, по понятиям, — тоже отдельный социальный класс. Хотя в жизни о том, что зеки, занимающие должности, не дотягивают даже до "мужиков" вспоминают редко, тихо и только в узком кругу, ну или во время ссор с "козлами".

"Мужской" вопрос

Поскольку практически во все социальные группы попадают за какие-то поступки, то с определением "мастей" вопросов не возникало. Всех, кроме "мужиков", могли четко описать: кто, за что и почему находится именно на этой ступени в иерархии. И только с "мужиками" были проблемы, вытекающие из того, что понятия нигде не прописаны, а чтобы находиться в этой касте, никаких особенных поступков совершать не нужно. За годы отсидки я слышал, минимум, десять невнятных объяснений, кто такой "мужик", причем, многие из них противоречили друг другу.

Пояснение "масти" — это не столько поиск арестантской самоидентичности, сколько вопрос того, останешься ты на этом социальном уровне или упадешь ниже. По понятиям, человек, который не может объяснить свою "масть", не должен в ней находиться. Поэтому знание социальных классов в зоне жизненно необходимо, это фундамент понимания лагерной жизни. И уже на этом, основном уровне, у зеков были "разброд и шатание".



© Sputnik Сергей Ермохин Записки заключенного: ангелы и демоны

Немного "общего" для здоровья не вредно

А дальше… А дальше не лучше. Есть такое понятие как "общее". Его собирают для помощи тем, кто уезжает в "крытку" ("крытая тюрьма" — тюрьма в тюрьме, в ней отбывают наказание "злостные нарушители режима содержания", а после "крытки" зеки возвращаются сидеть в тот же лагерь, откуда их вывезли); тем, кто уезжает в больницу; на встречи из ШИЗО и БУРов (изоляторы для нарушителей разной степени тяжести) — в общем, для случаев, когда нужно помогать "всем миром".

По понятиям, часть в "общее" должны нести все мужики с любой прибыли, будь то посылка, зарплата, выигрыш или же выгодная сделка. Это одна из причин, почему блатные должны поддерживать мужиков. Есть смотрящий за "общим", на котором лежит огромная ответственность. А кража из "общака", наверное, один из самых страшных грехов!

Я лично видел, как двое "правильных" зеков ели колбасу, которую им принесли на встречу из ШИЗО, причём, они смогли объяснить это даже как-то по понятиям. Мой знакомый, сидевший в другой зоне, видел, как смотрящий за "общим" отдавал игровой долг сигаретами, которые этот парень занес в "общак". Но, поскольку доказательств у него не было, а сидел он ещё недолго, мой товарищ решил не поднимать скандал.

Многие рассказывали, как разные смотрящие и блатные тянут из "общего" для своих нужд. А сдавать туда необходимо, иначе никак.

Конечно, не все зеки — "бесчестные сволочи", есть среди них и "идейные люди", но таких гораздо меньше.

Когда в моем лагере убрали одних блатных, других освободили, а третьи стали завхозами, когда понятия стали меньше регулировать жизнь, и когда полностью убрали смотрящих. Многие зеки вздохнули с облегчением, поскольку теперь им мешала жить только милиция.

Вместо заключения

Большинство заключенных считает, что "понятия" были придуманы милицией, чтобы заключенными было легче управлять: дополнительный свод правил, кроме установленного администрацией, вводит и дополнительные ограничения. Я думаю, что это не совсем так.

На мой взгляд, понятия были нужны, чтобы как-то регламентировать арестантскую жизнь на огромных просторах СССР. К примеру, такая обидная масть, как "черти", могла появиться, чтобы заставить зеков (многие из которых не сильно заморачиваются личной гигиеной) мыться во время долгих этапов и в самих зонах. Даже сейчас, когда в зонах есть все условия для того, чтобы быть всегда чистым и опрятным, многие ухитряются запускать себя до ужасного состояния, пока их, иногда чуть ли не силой, не заставят постирать вещи или сходить в душ.

То есть понятия регулируют все сферы быта: от интимной и до питания. Вернее, так было раньше, когда они, видимо, были необходимы.

Сейчас же многие запреты и правила пересматриваются и смягчаются, поскольку жизнь идет, и понятия должны соответствовать времени, чтобы от них окончательно не отказались. Потому что в противном случае профессиональные представители преступного мира потеряют власть в зонах, которая держится исключительно на их умении правильно и красиво преподнести неписанные правила в свою пользу.