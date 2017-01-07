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Из-за мороза под Логойском сломался туристический автобус, следовавший из Минска в Псков

08.01.2017 12:05 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 8 января. Почти на 12 часов прервали свое путешествие пассажиры туристического автобуса "Неоплан", следовавшего из Минска в Псков.

7 января в 17.07 в МЧС поступило сообщение о поломке автобуса возле деревни Слаговище Логойского района Минской области (замерзла пневмосистема). В салоне находились 52 пассажира (из них семь детей) и два водителя.

Граждане были размещены в гостинице спортивно-туристического комплекса "Олимп" в Логойске. В 4.35 8 января на предоставленном перевозчиком другом автобусе пассажиры продолжили путешествие, сообщает МЧС.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 8 января. Почти на 12 часов прервали свое путешествие пассажиры туристического автобуса "Неоплан", следовавшего из Минска в Псков. 7 января в 17.07 в МЧС...

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