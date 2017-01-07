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В минувшие сутки произошло четыре аварии на трубопроводах, количество пожаров превысило 50
08.01.2017 12:21 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 8 января. В минувшие сутки произошло четыре аварии на трубопроводах, свидетельствуют опубликованные 8 января оперативные данные МЧС.
7 января в 8.54 поступило сообщение о порыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 150 мм в Островце Гродненской области. Без холодного водоснабжения оставались 10 многоквартирных жилых домов. В 17.42 водоснабжение потребителей было восстановлено.
В 12.40 поступило сообщение о порыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 150 мм в Гродно. Без холодного водоснабжения оставались два многоквартирных жилых дома. В 17.45 водоснабжение потребителей восстановлено. Еще одна авария в Гродно произошла поздно вечером: в 22.47 поступило сообщение о порыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 100 мм. Без холодной воды остались шесть административных зданий. Предполагаемое время восстановления водоснабжения — 8 января в 15 часов.
В 22.53 поступило сообщение о порыве трубопровода теплотрассы диаметром 150 мм в Мозыре Гомельской области. Без тепла остались шесть многоквартирных жилых домов. На 9 часов утра 8 января восстановительные работы завершались.
Кроме того, 7 января в 23.23 поступило сообщение об отключении электроэнергии в пяти населенных пунктах Волковысского района Гродненской области. Без света оставался 181 частный жилой дом. Через 35 минут электроснабжение потребителей было восстановлено.
За последние сутки (с 6 часов 7 января до 6 часов 8 января) зарегистрировано 52 пожара, погибло восемь человек, спасено шесть, из них двое маленьких детей, эвакуировано 62 человека. Сутками ранее было зарегистрировано 35 пожаров (погибло четыре человека), а в предшествующие 24 часа — 18 (также четверо погибших).
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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Минск, 8 января. В минувшие сутки произошло четыре аварии на трубопроводах, свидетельствуют опубликованные 8 января оперативные данные МЧС. 7 января в 8.54 поступило...
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