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Ночь на 8 января стала самой холодной в этом году. Высокий уровень опасности сохранится 9 января
08.01.2017 13:04 — Новости Общества | Tut.by
Ночь с 7 на 8 января стала самой морозной в Беларуси с начала года. В Витебской области температура воздуха опустилась до минус 34 градусов, сообщили
Холоднее всего было в поселке Езерище Городокского района — 34 градуса ниже нуля, теплее в Гродно — минус 17 градусов. А в ночь с 6 на 7 января самые сильные морозы — минус 29 градусов — наблюдались в Витебске.
Из-за морозов участились случаи обморожения. В Минской области за последние сутки холодовые травмы получили 22 человека, из них трое погибли,
В связи с холодами МЧС держит
Три случая прорыва трубопровода холодного водоснабжения за последние сутки произошли в Гродненской области. Из них два в самом областном центре (без холодной воды остались 2 многоквартирных дома и 6 административных зданий) и один в Островце (без воды остались 10 многоквартирных домов). Во всех жилых зданиях водоснабжение уже восстановлено.
Напомним, в связи с низкими температурами синоптики
Морозы ослабеют к середине следующей недели, когда на территорию страны начнут поступать воздушные массы с Западной Европы, сообщает Белгидромет.
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Ночь с 7 на 8 января стала самой морозной в Беларуси с начала года. На сегодня синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Сохранится он и в понедельник, 9 января.
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