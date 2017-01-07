Ночь с 7 на 8 января стала самой морозной в Беларуси с начала года. В Витебской области температура воздуха опустилась до минус 34 градусов, сообщили БЕЛТА в Белгидромете. Синоптики сохранили оранжевый уровень опасности на 9 января.

Холоднее всего было в поселке Езерище Городокского района — 34 градуса ниже нуля, теплее в Гродно — минус 17 градусов. А в ночь с 6 на 7 января самые сильные морозы — минус 29 градусов — наблюдались в Витебске.



Карта температур Белгидромета (на утро 8 января). Красным цветом отмечены самые сильные морозы, зеленым — самые слабые.

Из-за морозов участились случаи обморожения. В Минской области за последние сутки холодовые травмы получили 22 человека, из них трое погибли, сообщает областное управление МЧС. В Могилевской области, по информации спасателей, за медицинской помощью обратились 19 человек с обмороженными конечностями или общим переохлаждением. 7 января погибший от обморожения был найден в Бобруйске.

В связи с холодами МЧС держит на контроле аварии в системах жизнеобеспечения. Так, вчера в Мозыре (Гомельская область) прорвался трубопровод теплотрассы. Без отопления остались 6 многоквартирных жилых домов. Спасатели получили сообщение об этом в 22.53. Сегодня, по состоянию на 9 утра, восстановительные работы завершались.

Три случая прорыва трубопровода холодного водоснабжения за последние сутки произошли в Гродненской области. Из них два в самом областном центре (без холодной воды остались 2 многоквартирных дома и 6 административных зданий) и один в Островце (без воды остались 10 многоквартирных домов). Во всех жилых зданиях водоснабжение уже восстановлено.

Напомним, в связи с низкими температурами синоптики объявили оранжевый уровень опасности в Беларуси 8 января. Сохранится он и в понедельник, 9 января: в ночные часы по северо-востоку республики воздух охладится до минус 25−29 градусов.

Морозы ослабеют к середине следующей недели, когда на территорию страны начнут поступать воздушные массы с Западной Европы, сообщает Белгидромет.