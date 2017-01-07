В Национальном аэропорту Минск задерживаются рейсы — как на посадку, так и на вылет. Это видно из онлайн-табло на сайте аэропорта.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

С опозданием прибыли утренние рейсы из Москвы и Киева. На момент написания материала задерживались борты «Австрийских авиалиний» из Вены (прилет по расписанию в 13.45) и LOT — из Варшавы (прилет по расписанию в 15.05). Кроме того, с 13.10 до 14.00 был отложен вылет самолета Belavia в Стамбул.

В Национальном аэропорту Минск не удалось получить комментарий, связаны ли задержки в погодой.

В последние дни из-за аномальных морозов неточно соблюдают расписание аэропорты Москвы. Так, сегодня утром в Домодедово и Шереметьево задержали 50 рейсов, еще 35 были отменены, сообщает РБК.