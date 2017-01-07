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В аэропорту Гомеля самолет с пассажирами при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
08.01.2017 14:33 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 8 января. В аэропорту Гомеля самолет Cessna 560X с пассажирами при совершении посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает пресс-служба МЧС.
Сообщение об инциденте поступило 7 января в 21.40. По предварительным данным, из-за повреждения шины левой боковой стойки шасси произошел выезд лайнера за пределы взлетно-посадочной полосы примерно на 15 метров. На его борту находились три члена экипажа и четыре пассажира. Никто не пострадал.
"Работниками МЧС оказана помощь по возвращению самолета на взлетно-посадочную полосу и буксировке к месту стоянки, — сообщает МЧС. — Точная причина происшествия устанавливается".
Андрей Середа, БелаПАН.
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Минск, 8 января. В аэропорту Гомеля самолет Cessna 560X с пассажирами при совершении посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает пресс-служба МЧС. ...
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