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В аэропорту Гомеля самолет с пассажирами при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

08.01.2017 14:33 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 8 января. В аэропорту Гомеля самолет Cessna 560X с пассажирами при совершении посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение об инциденте поступило 7 января в 21.40. По предварительным данным, из-за повреждения шины левой боковой стойки шасси произошел выезд лайнера за пределы взлетно-посадочной полосы примерно на 15 метров. На его борту находились три члена экипажа и четыре пассажира. Никто не пострадал.

"Работниками МЧС оказана помощь по возвращению самолета на взлетно-посадочную полосу и буксировке к месту стоянки, — сообщает МЧС. — Точная причина происшествия устанавливается".

Андрей Середа, БелаПАН.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Минск, 8 января. В аэропорту Гомеля самолет Cessna 560X с пассажирами при совершении посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает пресс-служба МЧС. ...

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