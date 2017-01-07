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В Бобруйске от морозов погиб один человек
08.01.2017 15:37 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 8 января. В Бобруйске от морозов погиб человек, сообщает пресс-служба Могилевского областного управления МЧС.
Тело погибшего от обморожения обнаружено 7 января в 10.18.
По сведениям регионального центра экстренной медицинской помощи, с холодовыми травмами в учреждения здравоохранения области обратились 19 человек. У всех пострадавших обморожения конечностей либо общее переохлаждение, угрозы жизни нет. Из них госпитализировано семь человек, в том числе ребенок в Быховском районе.
По информации РУП "Могилевэнерго", в течение суток было отключено две линии электропередачи 10 кВ, 87 трансформаторных подстанций, 14 населенных пунктов, одна котельная.
Андрей Середа, БелаПАН.
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Минск, 8 января. В Бобруйске от морозов погиб человек, сообщает пресс-служба Могилевского областного управления МЧС. Тело погибшего от обморожения обнаружено 7...
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