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В Бобруйске от морозов погиб один человек

08.01.2017 15:37 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 8 января. В Бобруйске от морозов погиб человек, сообщает пресс-служба Могилевского областного управления МЧС.

Тело погибшего от обморожения обнаружено 7 января в 10.18.

По сведениям регионального центра экстренной медицинской помощи, с холодовыми травмами в учреждения здравоохранения области обратились 19 человек. У всех пострадавших обморожения конечностей либо общее переохлаждение, угрозы жизни нет. Из них госпитализировано семь человек, в том числе ребенок в Быховском районе.

По информации РУП "Могилевэнерго", в течение суток было отключено две линии электропередачи 10 кВ, 87 трансформаторных подстанций, 14 населенных пунктов, одна котельная.

Андрей Середа, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 8 января. В Бобруйске от морозов погиб человек, сообщает пресс-служба Могилевского областного управления МЧС. Тело погибшего от обморожения обнаружено 7...

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