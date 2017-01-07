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В США умер Антон Шукелойть — один из старейших деятелей белорусской эмиграции
08.01.2017 15:50 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 8 января. В США на 102 году жизни скончался один из старейших деятелей белорусской эмиграции Антон Шукелойть, сообщила в "Фейсбуке" историк Наталья Гордиенко.
Шукелойть родился 19 июля 1915 года на одном из хуторов в Ошмянском районе Гродненской области. В 1935 году окончил Ошмянскую уездную гимназию. В 1935—1939 годах обучался в Вильнюсском университете по специальности "этнография и филология".
БелаПАН.
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Минск, 8 января. В США на 102 году жизни скончался один из старейших деятелей белорусской эмиграции Антон Шукелойть, сообщила в "Фейсбуке" историк Наталья...
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