Минск, 8 января. В США на 102 году жизни скончался один из старейших деятелей белорусской эмиграции Антон Шукелойть, сообщила в "Фейсбуке" историк Наталья Гордиенко.



О смерти Антона Шукелойтя сообщил другой белорусский эмигрант — Витовт Кипель.

Шукелойть родился 19 июля 1915 года на одном из хуторов в Ошмянском районе Гродненской области. В 1935 году окончил Ошмянскую уездную гимназию. В 1935—1939 годах обучался в Вильнюсском университете по специальности "этнография и филология".



С 1939 года работал в системе образования, в том числе инспектором-методистом Ошмянского района, занимался открытием белорусских школ. С 1940 года был депутатом Ошмянского городского совета. В 1941 году работал директором Минского исторического музея, позже заведовал отделом Белорусского культурного объединения.



С июля 1944 года живет в эмиграции. С 1952 года — в Нью-Йорке (США). Был членом Белорусско-американского объединения, активистом и некоторое время возглавлял нью-йоркский отдел организации. В конце 1960-х — начале 1970-х годов был директором белорусской школы в Нью-Йорке. Долгое время был членом редколлегии газеты "Белорус", Рады БНР, Белорусского института науки и искусства.



Антон Шукелойть будет похоронен на белорусском кладбище в Ист-Брунсвике.



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БелаПАН.