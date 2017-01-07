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В США на 102-м году жизни скончался Антон Шукелойть - один из лидеров белорусской эмиграции

08.01.2017 16:57 — Новости Общества | Tut.by  
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В ночь на 8 января на 102-м году жизни умер Антон Шукелойть — один из старейших общественных и культурных деятелей белорусской эмиграции. О его кончине в Facebook сообщила историк Наталья Гордиенко.


Антон Шукелойть. Фото из Facebook Натальи Гордиенко

Антон Шукелойць родился в 1915 году на территории нынешнего Ошмянского района. Окончил Вильнюсский университет по специальности этнография и филология. Входил в Польскую партию социалистов-революционеров.

С 1939 года, когда территория Западной Беларуси стала советской, работал в системе образования, в том числе инспектором-методистом Ошмянского района. В июне 1941 года был арестован НКВД и отправлен в минскую тюрьму, но при переводе в Крупки смог освободиться. В годы оккупации работал в городской администрации Минска, руководил Минским историческим музеем.

С лета 1944 года находился в эмиграции в Германии. Сначала работал у бауэра, после войны изучал археологию в университете UNRRA и Свободном украинском университете в Мюнхене. В 1952 году уехал в США и поселился в Нью-Йорке. Работал товароведом при Институте технологии моды, в торговом доме Orbach.

Был активистом Белорусско-Американского объединения, членом БНР. В конце 1960-х — начале 1970-х руководил белорусской школой в Нью-Йорке. Долгое время был членом редколлегии газеты «Беларус».

 
Теги: Минск
 
 
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В ночь на 8 января на 102-м году жизни умер Антон Шукелойть - один из старейших общественных и культурных деятелей белорусской эмиграции. О его кончине в Facebook сообщила...

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