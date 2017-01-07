﻿ Лукашенко поздравил с юбилеем российскую актрису Марину Неелову. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Лукашенко поздравил с юбилеем российскую актрису Марину Неелову

08.01.2017 17:07 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 8 января. Александр Лукашенко поздравил народную артистку РСФСР Марину Неелову с юбилеем.

"Яркий талант, профессиональное мастерство и неповторимое обаяние снискали Вам признание и широкую известность. Выразительные образы, созданные Вами в кино и на театральных подмостках, стали весомым вкладом в сокровищницу советского и российского искусства", — говорится в поздравлении.

По словам Александра Лукашенко, белорусские зрители любят и высоко ценят творчество Марины Нееловой. "Уверен, и в дальнейшем Вы будете радовать многочисленных поклонников своими работами, способствовать укреплению культурных связей между народами Беларуси и России", — подчеркнул он.

Советская и российская актриса театра и кино Марина Неелова родилась 8 января 1947 года в Ленинграде. Наиболее известны ее роли в фильмах "Монолог", "Осенний марафон", "Фантазии Фарятьева", "Дорогая Елена Сергеевна" и других. Театральному зрителю известна по многочисленным ролям в театре "Современник". В 1987 году получила звание народной артистки РСФСР.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 8 января. Александр Лукашенко поздравил народную артистку РСФСР Марину Неелову с юбилеем. "Яркий талант, профессиональное мастерство и неповторимое...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В США на 102-м году жизни скончался Антон Шукелойть - один из лидеров белорусской эмиграции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика