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Лукашенко поздравил с юбилеем российскую актрису Марину Неелову
08.01.2017 17:07 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 8 января. Александр Лукашенко поздравил народную артистку РСФСР Марину Неелову с юбилеем.
"Яркий талант, профессиональное мастерство и неповторимое обаяние снискали Вам признание и широкую известность. Выразительные образы, созданные Вами в кино и на театральных подмостках, стали весомым вкладом в сокровищницу советского и российского искусства", — говорится в поздравлении.
По словам Александра Лукашенко, белорусские зрители любят и высоко ценят творчество Марины Нееловой. "Уверен, и в дальнейшем Вы будете радовать многочисленных поклонников своими работами, способствовать укреплению культурных связей между народами Беларуси и России", — подчеркнул он.
Советская и российская актриса театра и кино Марина Неелова родилась 8 января 1947 года в Ленинграде. Наиболее известны ее роли в фильмах "Монолог", "Осенний марафон", "Фантазии Фарятьева", "Дорогая Елена Сергеевна" и других. Театральному зрителю известна по многочисленным ролям в театре "Современник". В 1987 году получила звание народной артистки РСФСР.
БелаПАН.
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Минск, 8 января. Александр Лукашенко поздравил народную артистку РСФСР Марину Неелову с юбилеем. "Яркий талант, профессиональное мастерство и неповторимое...
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