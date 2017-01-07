Верующие со всей страны приехали проститься с настоятельницей Василиссой, которую накануне Рождества убила прихожанка .



Настоятельница Василисса. Фото: Светлана Курейчик, mlyn.by

В воскресенье возле женского монастыря в деревне Барань выстроилась очередь из сотни машин.

— Мы дежурим с 7 утра, ожидалось, что людей будет гораздо больше, но, видимо, в такой сильный мороз многие не решились отправиться в дорогу, — рассказывают TUT.BY сотрудники борисовской ГАИ.

Прямо на входе в монастырь стоит несколько пунктов обогрева, всем наливают горячий чай и дают солдатскую кашу. Возле самого храма дежурит машина скорой помощи.

Настоятельнице Василиссе (Валентине Ивановне Медведь) было 67 лет, родилась в Чернигове, закончила педагогический институт, работала учителем истории в школе, в 2001 году стала послушницей Свято-Елизаветинского монастыря, с 2004 года настоятельница женского монастыря в деревне Барань Борисовского района, куда часто обращались женщины, у которых были проблемы в семье. Воспитывала троих родных и двоих приемных детей.

— Мы не могли в такой день остаться дома, — говорит семейная пара из Бреста, которая держит в руках большой букет хризантем. — Матушка Василисса была для нас близким и родным человеком, хотя мы виделись всего несколько раз, но она из тех людей, кто западает в душу.

Рядом с ними стоит прихожанка Ангелина, вместе с друзьями она рано утром приехала из Минска, говорит, что только благодаря дружбе с монахиней снова захотела жить.

— Я приехала в монастырь несколько лет назад в самый сложный период своей жизни. как говорят, жить не хотелось. Меня вытянула матушка Василисса. Она из тех, кто умеет вырывать людей из пропасти, всегда готова была принять, выслушать, накормить, — говорит Ангелина. — Не верьте в те разговоры, будто настоятельница брала у кого-то огромные деньги или просила их, вокруг таких людей всегда много врагов. Конечно, люди жертвовали деньги на строительство храма, а иначе всей бы этой красоты не было. Я очень четко запомнила, как во время нашего последнего разговора она сказала: главное в жизни — это любовь.

В небольшом храме, в котором отпевали настоятельницу, было не протолкнуться. И мужчины, и женщины не скрывали слез, многие пришли с охапками живых цветов. Соболезнования Православной Церкви поступают до сих пор. В воскресенье телеграмму прислал митрополит Филарет, который в свое время дал благословение матушке Василиссе, соболезнования высказали Патриарх Кирилл и бывший премьер-министр, глава Совета Республики Михаил Мясникович. Отпевать покойницу приехал сам митрополит Павел.

— Трудно понять и осознать, что произошло. Особенно, почему все случилось в канун Рождества, — обратился к верующим митрополит. — Те, кому было трудно, всегда приходили к матушке, находили в ее словах успокоение и уезжали одухотворенными. Надеемся, что даже после ее кончины строительство монастыря будет завершено. Она приезжала ко мне на прошлой неделе, мы как раз с ней обсуждали эту тему, и она сказала: «Скоро-скоро, Владыка, строительство будет завершено. Мы вас обязательно пригласим». К сожалению, жизнь распорядилась иначе.

Настоятельницу женского монастыря похоронили прямо возле храма, цветы на ее могилу приехали положить бывший и нынешний губернаторы Минской области Борис Батура и Семен Шапиро.

— Немногие знают, что помимо троих родных детей, у Василиссы было двое приемных, можно сказать, она их вытянула из ямы. Многие думали, что из этого всего получится, а они выросли нормальными людьми. Кстати, сегодня родная дочка во время прощания пела в церковном хоре, — рассказывает знакомый матушки Александр.

Проводить Василиссу из Минска, Борисова и Жодино приехали строители, которые несколько лет назад помогали ей возводить монастырь с нуля.

— Она была светлым человеком, два года назад забрала сироту Леху, он стал ее водителем, жил при монастыре. Василисса так его опекала и так любила, что он, взрослый человек, стал называть ее мамой. Ее убийство так его потрясло, что он плачет несколько дней, весь опух от слез. Нам пока сложно представить, каким будет монастырь без Василиссы. Но хорошо, что она успела его построить.

Напомним, настоятельница Василисса была убита вечером 5 января . По неофициальным данным, когда монахиня зашла на кухню, на нее с ножом набросилась прихожанка — 29-летняя уроженка Казахстана, которой помогали в монастыре. Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области, сообщила, что уголовное дело возбуждено по статье 139 УК «Убийство», подозреваемая задержана. В ее отношении назначена психолого-психиатрическая экспертиза.