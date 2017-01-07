|
Выбил пыль: схватка мужчины с ковром на снегу стала интернет-хитом
08.01.2017 19:25 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В сети распространяется
«Когда твой худший враг - это ковер», - шутят пользователи интернета.
Мужчина яростно бьет ковер ногами и даже несколько раз перебрасывает его через себя, а после заботливо поправляет чуть развернувшееся изделие. Сам житель Минска также не раз оказывается поваленным на снег, но поднимается, отряхивается и вновь
Видео набрало уже более 400 тысяч просмотров, его также активно комментирует русскоязычная часть популярного хостинга, где оно попал в раздел «набирающее популярность».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В интернете набирает популярность видео, на котором житель Минска отрабатывает боевые приемы.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии