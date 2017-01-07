﻿ Выбил пыль: схватка мужчины с ковром на снегу стала интернет-хитом. 21.by
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Выбил пыль: схватка мужчины с ковром на снегу стала интернет-хитом

08.01.2017 19:25 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В сети распространяется видеоролик, на котором житель Минска отрабатывает приемы боевых искусств на свернутом в рулон ковре, который он, очевидно, вынес, чтобы почистить на снегу во дворе.

«Когда твой худший враг - это ковер», - шутят пользователи интернета.

Мужчина яростно бьет ковер ногами и даже несколько раз перебрасывает его через себя, а после заботливо поправляет чуть развернувшееся изделие. Сам житель Минска также не раз оказывается поваленным на снег, но поднимается, отряхивается и вновь бросается в бой.

Видео набрало уже более 400 тысяч просмотров, его также активно комментирует русскоязычная часть популярного хостинга, где оно попал в раздел «набирающее популярность».

 
Теги: Минск
 
 
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В интернете набирает популярность видео, на котором житель Минска отрабатывает боевые приемы.

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