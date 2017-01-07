В сети распространяется видеоролик , на котором житель Минска отрабатывает приемы боевых искусств на свернутом в рулон ковре, который он, очевидно, вынес, чтобы почистить на снегу во дворе.

«Когда твой худший враг - это ковер», - шутят пользователи интернета.

Мужчина яростно бьет ковер ногами и даже несколько раз перебрасывает его через себя, а после заботливо поправляет чуть развернувшееся изделие. Сам житель Минска также не раз оказывается поваленным на снег, но поднимается, отряхивается и вновь бросается в бой .

Видео набрало уже более 400 тысяч просмотров, его также активно комментирует русскоязычная часть популярного хостинга, где оно попал в раздел «набирающее популярность».