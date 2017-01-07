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Олимпийская чемпионка Кастер Семеня официально женилась

08.01.2017 19:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 янв — Sputnik. Олимпийская чемпионка 2016 года в беге на 800 метров южноафриканка Кастер Семеня официально женилась на свой подруге по сборной ЮАР Виолет Расебойе, сообщает Kawowo Sports.

Торжественная церемония состоялась в Претории в 26-й день рождения Семени, 7 января. Ранее, в декабре 2015 года, пара заключила брак в Лимпопо.

В сентябре 2009 года достижения легкоатлетки были поставлены под сомнения и IAAF была вынуждена провести расследование, в ходе которого возник вопрос о действительной половой принадлежности Семени. Многие были уверены, что спортсменка является мужчиной, аргументируя это явным отсутствием женских черт в фигуре и внешности.

Проведенные гендерные тесты доказали, что Семеня — женщина. Особенность ее организма заключается в высоком уровне мужских гормонов. IAAF потребовала медикаментозной коррекции этого состояния спортсменки, однако в 2015 году Спортивный арбитражный суд (CAS) по иску другой легкоатлетки, Дьюти Чанд, постановил, что такое требование незаконно.

Семеня на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро завоевала золото в беге на 800 метров. На Играх-2012 в Лондоне спортсменка на этой же дистанции выиграла серебро.

 
Теги: Минск
 
 
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Семь лет назад в южноафриканская бегунья оказалась в центре скандала, связанного с ее гендерной принадлежностью.

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