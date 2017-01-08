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Митрополит Павел: Если я ношу крестик на груди - это еще не значит, что я фарисей

08.01.2017 21:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси в интервью программе «Контуры» на телеканале ОНТ прокомментировал инициативу по ношению нательных крестиков.


Фото: Игорь Матвеев

«Как я могу скрывать, что я — священник? Тогда нужно снять с себя рясу, крест и ходить как обычный человек без каких-либо символов. Это не совсем правильно», — отметил Митрополит Павел.

По его словам, если пойти по пути запрета на ношение нательных крестиков и другой религиозной символики, можно обратиться в безыдейное общество. «Тогда нужно и на кладбищах кресты и надгробья убирать. Но это тоже будет признак идеологии — атеистической», — считает он.

При этом Митрополит Павел подчеркнул, что необходимо соблюдать пределы разумного. «Сам Христос Спаситель обличал фарисеев, которые принародно совершали молебствия. Это фарисейство. А то, что я ношу крестик на груди — это еще не значит, что я фарисей», — пояснил он.

Напомним, в конце прошлого года Минздрав вынес на общественное обсуждение проект постановления о нормах медицинской этики. В нем, в частности, был прописан запрет на ношение религиозных символов. Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич задался вопросом, почему в этом случае значок партии можно носить, а крестик нет. Его поддержал и глава БПЦ митрополит Павел, который предположил, что запрет на ношение религиозных знаков может вызвать протесты верующих. Минздрав уже отреагировал на критику и убрал из документа спорное ограничение.

 
 
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"Как я могу скрывать, что я - священник? Тогда нужно снять с себя рясу, крест и ходить как обычный человек без каких-либо символов. Это не совсем правильно", - отметил...

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