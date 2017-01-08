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В Могилеве члены БАЖ в целом позитивно оценили работу организации за 2016 год
08.01.2017 20:31 — Новости Общества | БелаПАН
Могилев, 8 января. Члены Белорусской ассоциации журналистов в Могилеве обсудили 8 января работу организации в 2016 году и планы будущей деятельности.
"Нам удалось провести все запланированные мероприятия. В частности, мы возродили заседания пресс-клуба, чего давно не было в могилевской организации. Темы, которые там затрагивались, были актуальными и имели общественный резонанс — были публикации на сайтах и в социальных сетях", — рассказал БелаПАН координатор БАЖ в Могилевской области Борис Вырвич.
Он отметил, что деятельность местных журналистов была замечена руководством БАЖ, которое признало могилевскую организацию одной из лучших. "Мы оказались в числе лучших в конкурсе на лучший филиал или отделение БАЖ — на одном уровне с гомельским филиалом. Нас немного опередил витебский филиал БАЖ, но надеемся, что сможем победить их в наступившем году", — сказал координатор могилевских БАЖевцев.
Вместе с тем он отметил и проблемы, которые пока присутствуют в работе могилевской организации. "Сегодня мы оговаривали определенные проблемы, которые имели место в прошлом году, связанные, в первую очередь, с недоработкой юридической службой БАЖ именно в Могилевской области. Есть ряд проблемных для журналистов вопросов, которые поднимались в течение прошлого года постоянно и которые до сих пор не решены. Мы обсудили эту проблему и надеемся, что она будет решена в наступившем году", — отметил Вырвич.
Что касается планов на 2017 год, то, по словам координатора, продолжится обучение журналистов работе с интернет-ресурсами и социальными сетями, а также занятия по повышению правовой грамотности членов организации.
"Запланировано проведение двух пресс-клубов. Тема одного из них будет посвящена вопросу развития СМИ в Беларуси, в частности в Могилевской области, после победы демократии, а вторая тема — судьба белорусскоязычных СМИ в нашем регионе", — рассказал Вырвич, отметив, что, возможно, удастся провести различные мероприятия коммуникационного характера не только в областном центре, но и в районах Могилевской области.
На прошедшем сегодня заседании могилевских членов Белорусской ассоциации журналистов выступил председатель комиссии по этике республиканской организации Анатолий Гуляев. Он представил проект изменений в Кодекс журналистской этики БАЖ. Они вызвали оживленную дискуссию, но в основном были поддержаны собравшимися.
Владимир Лапцевич, БелаПАН.
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Могилев, 8 января. Члены Белорусской ассоциации журналистов в Могилеве обсудили 8 января работу организации в 2016 году и планы будущей деятельности. "Нам удалось...
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