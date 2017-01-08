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Погода в Витебске на неделю: морозы спадут
09.01.2017 07:20 — Новости Общества | Tut.by
Морозы ослабеют к середине этой недели, когда в Беларусь начнут поступать воздушные массы с Западной Европы,
В понедельник, 9 января, в Витебске днем столбик термометра покажет −10… −12°С. Переменная облачность, без осадков, ветер слабый.
Во вторник вернется довольно комфортная зимняя погода: ночью −8… −10°С, днем −4… −6°С.
В среду, 11 января, снова подморозит: температура воздуха в течение суток −6… −12°С. Облачно с прояснениями, без осадков. Со среды поднимется ветер, и это добавит дискомфорта.
В четверг в дневные часы прогнозируют до −5°С, снег, метель и ветер — с порывами до 13 метров в секунду.
В пятницу, 13 января, ветрено, ночная температура −4… −6°С, дневная 0…−2°С. Снег, метель.
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Видимо, природа решила дать нам передышку после рождественских морозов перед возможными крещенскими.
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