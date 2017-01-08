Доброе утро!

Ой, мороз, мороз… Ночь с 7 на 8 января стала самой морозной в Беларуси с начала года — в Витебской области температура воздуха опустилась до минус 34 градусов. «В принципе, не так уж и холодно, если не выходить на улицу», — шутили в соцсетях . Один из морозных дней «сохранился» в нашем фоторепортаже . Кстати, оранжевый уровень опасности остался и на 9 января. Говорят, морозы ослабеют лишь к середине недели. Берегите себя!



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

ВАЖНОЕ

Самое важное и обсуждаемое в эти дни — крепкие морозы, от которых белорусы уже отвыкли. Но — жизнь продолжается и в -30ºС, и все выходные TUT.BY рассказывал о том, как мы выживаем в морозы: вместе с ГАИ мы отогревали горячим чаем водителей , застрявших в мороз на дороге, жалели владельцев «дизелей» , которые стояли в очередях за «Арктикой», давали им советы, как завестись после ночных -27ºС, посмотрели, как бездомных в Минске спасают от мороза , попросили врачей дать рекомендации , как пережить такие холода, отправились в город искать теплые места , снарядившись камерой и тепловизором, порасспрашивали продавцов рождественских ярмарок, как они торговали на морозе 10 часов, и узнали, как согреваются уличные торговцы .

Аномальная зима, кстати, не только у нас : в Финляндии до минус 40 градусов, в Венеции пересохли каналы. Холода в Европе уже унесли жизни более 20 человек. А в Москве в -30ºС прошел велопарад . Да, вы не ослышались.

В выходные христиане отметили Рождество Христово. Президент традиционно поздравил белорусов и зажег рождественскую свечу у Минской иконы Божией Матери в Свято-Духовом кафедральном соборе. Общаясь с прихожанами, Александр Лукашенко заявил, что будет делаться все необходимое, чтобы белорусское государство с каждым годом становилось сильнее, а также пообещал , что «мы никому не позволим унижать наш народ и государство».

В пятницу на громком процессе по « делу «Мотовело » с последним словом выступил главный обвиняемый — бизнесмен Муравьев. Он говорил долго и эмоционально, обличая чиновников, рассказывая про СИЗО КГБ, рассуждая про «откуп» от уголовного преследования, время от времени срываясь на грубость: «Моя речь замедлена в том числе потому, что я сам сдерживаю слова, которые хочу произнести… Твари они! Люди, которые только разрушают, прикрываясь, что якобы работают ради государства». Мы собрали для вас самые интересные отрывки из его речи .

В районном суде Борисова продолжают рассматривать громкое дело о гибели шестерых человек от отравления угарным газом. На последнем заседании « Миноблгаз» отказался выплачивать компенсацию родственникам погибших. Газовщики, считают на предприятии, в трагедии не виноваты.

Вечером в четверг в женском монастыре в деревне Барань Борисовского района была убита его настоятельница, игуменья Василисса . В выходные попрощаться с матушкой приехали сотни людей, отпевал ее митрополит Павел. Подозреваемая в жестоком убийстве — вот что рассказали нам о ней монахини , — задержана, идет следствие.



Фото: Светлана Курейчик, mlyn.by

Стало известно, кого Трамп позвал работать в Белый дом . О, это будет «кабинет миллиардеров»: новое правительство США станет «самым состоятельным» за всю историю, в нем будут преобладать выходцы с Уолл-стрит и из корпораций.

Белорусские хоккеисты в выходные нас и огорчали, и радовали. Минское «Динамо» проиграло дома московскому ЦСКА ( посмотрите на расстроенные лица болельщиков!), зато команда Лукашенко уже в 10-й раз выиграла Рождественский турнир .

Дарья Домрачева после возвращения в большой спорт пока выступает не очень , но мы верим, что это только начало. Даша, вперед!



Фото: Фото: Андрей Аносов / CБР

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Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

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Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

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