Ой, мороз, мороз… Ночь с 7 на 8 января стала самой морозной в Беларуси с начала года — в Витебской области температура воздуха опустилась до минус 34 градусов. «В принципе, не так уж и холодно, если не выходить на улицу», — шутили в соцсетях. Один из морозных дней «сохранился» в нашем фоторепортаже. Кстати, оранжевый уровень опасности остался и на 9 января. Говорят, морозы ослабеют лишь к середине недели. Берегите себя!
В выходные христиане отметили Рождество Христово. Президент традиционно поздравил белорусов и зажег рождественскую свечу у Минской иконы Божией Матери в Свято-Духовом кафедральном соборе. Общаясь с прихожанами, Александр Лукашенко заявил, что будет делаться все необходимое, чтобы белорусское государство с каждым годом становилось сильнее, а также пообещал, что «мы никому не позволим унижать наш народ и государство».
В пятницу на громком процессе по «делу «Мотовело» с последним словом выступил главный обвиняемый — бизнесмен Муравьев. Он говорил долго и эмоционально, обличая чиновников, рассказывая про СИЗО КГБ, рассуждая про «откуп» от уголовного преследования, время от времени срываясь на грубость: «Моя речь замедлена в том числе потому, что я сам сдерживаю слова, которые хочу произнести… Твари они! Люди, которые только разрушают, прикрываясь, что якобы работают ради государства». Мы собрали для вас самые интересные отрывки из его речи.
В районном суде Борисова продолжают рассматривать громкое дело о гибели шестерых человек от отравления угарным газом. На последнем заседании «Миноблгаз» отказался выплачивать компенсацию родственникам погибших. Газовщики, считают на предприятии, в трагедии не виноваты.
Стало известно, кого Трамп позвал работать в Белый дом. О, это будет «кабинет миллиардеров»: новое правительство США станет «самым состоятельным» за всю историю, в нем будут преобладать выходцы с Уолл-стрит и из корпораций.
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