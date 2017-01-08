На предстоящей неделе зимняя погода сохранится, но морозы, по сравнению с рождественскими, значительно ослабнут. Однако яркого солнца, искрящегося на январском снегу, пока не предвидится — с понедельника по пятницу пасмурно и туманно.





В понедельник 9 января морозы еще удержаться на отметке -10 °С, но со вторника температура поплывет вверх и, постепенно уменьшаясь на пару градусов, к ночи 12 января и вовсе дойдет до 0 °C. Однако долго этот беспредел не продержится, и уже к ночи пятницы похолодает до -5 °С.

Что касается осадков, то с понедельника по среду дорожники и коммунальники смогут расслабиться — синоптики ни снега, ни тем более дождя не прогнозируют. А вот в четверг 12 января ожидается снег, который растянется на два дня. Кроме того, днем 13 января прогнозируется метель.

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