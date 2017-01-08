Двенадцатый материал цикла « Символы Минска » — о тракторном заводе. Мы посмотрели на предприятие изнутри, пообщались со старожилом с 40-летним стажем и молодым рабочим из Африки. Читайте, как заводчане митинговали в 90-е и как сегодня они разрабатывают и создают новые трактора.





Архиерейская роща, авиазавод и монгольский орден

На месте нынешнего МТЗ при царе были земли Антония Зубко, которого историк Михаил Коялович назвал «необыкновенным стоятелем за русскую народность в Западной России». Они назывались Архиерейской рощей или Антониевским урочищем.

В 1940 году на уже бывшей земле помещика советская власть взялась возводить масштабный авиазавод № 453, но планы сорвала Вторая мировая война. Здесь удалось собрать только 136 самолетов Як-9.

В 1946 году вышло постановление советского правительства за подписью Сталина «О строительстве Минского тракторного завода». БССР обязалась производить 50 гусеничных тракторов в сутки. Первый образец колесного трактора собрали спустя три года.

Тогда главным конструктором МТЗ был Иван Дронг, который придумал марку «Беларусь». Первая машина этого семейства вышла в 1953 году. Миллионный трактор завод выпустил в 1974 году, 2-миллионный — в 1984-м, 3-миллионный — в 1995-м. С такими темпами 4-миллионного трактора можно было ждать около десяти лет назад, но планка не взята до сих пор.



С историей МТЗ знакомит открывшаяся в декабре выставка «Открытые фонды». Она находится на втором этаже отдельно стоящего здания по улице Кошевого, 2. Сюда может бесплатно попасть любой желающий и посмотреть на экспонаты 1960−1980-х годов: статуэтку «Золотой Меркурий», подаренную итальянцами, знаки почета, архивные снимки и документы, макеты техники.

— Наша гордость — три ордена: Ленинский, Октябрьский и «Полярная звезда», — показывает Аминя Байтасова, заведующая заводским музеем. — Последний вручила Монголия.





Часть висящих на стенах знамен были изготовлены в единственном экземпляре и передавались от предприятия к предприятию. Распад СССР цепочку прервал и они остались на заводе.

Байтасова говорит, что музей при МТЗ впервые открыли в 1971 году. Он располагался в Доме культуры и занимал площадь в 100 квадратных метров.

— В 2017 году планируем открыть большой постоянный музей на территории завода.





Стотысячный митинг, свадьбы между рабочими и выход из кризиса

Сытые годы для МТЗ закончились в начале 1990-х в связи с кризисом в СССР. Заводчане организовали страйк и участвовали в «первом белорусском Майдане». Бывший депутат парламента и известный профсоюзный активист Сергей Антончик вспоминает те события.

— У красавіку 1991 страйкавалі большасць беларускіх прадпрыемстваў, каля сотні мінскіх. На МТЗ іскрой стала падвышэнне коштаў на талоны для ежы: у адзін дзень яны сталі даражэй амаль удвая. На прадпрыемствах дзейнічалі суполкі працоўнага саюза, у які ўваходзілі найбольш адукаваныя і аўтарытэтныя працоўныя, большасць з іх былі сябрамі БНФ. Ламалася эпоха, разбуралася Савецкая імперыя. Назраваў канфлікт паміж людзьмі, якія хацелі жыць па-іншаму, і камуністычнай наменклатурай.

Антончик считает, что последствия белорусских страйков были фатальными для СССР.

— Беларусь лічылася апошнім фарпостам камуністычнага запаведніка. І калі падняліся нашы працоўныя, і гэта было настолькі моцна, настолькі арганізавана, стала нечаканым для партыйнай наменклатуры. У Беларусі пасля гэтага ніколі больш не паднялася кампартыя, у адрозненні ад Расіі і Украіны. Гэта былі самыя моцныя страйкі ва ўсім СССР. Кажучы сённяшняй мовай, гэта быў першы беларускі Майдан. Страйкавалі па ўсёй краіне. Нават у маленькай Оршы на мітынгі выходзілі 10−15 тысяч чалавек. У Мінску 4 красавіка было каля 100 тысяч мітынгуючых, 10-га — каля 70 тысяч, 23-га — каля 50 тысяч, 24-га — каля 30 тысяч.



Один из многотысячных митингов в Минске в апреле 1991 года. Фото Владимира Сапогова (МТЗ).

Еще один выход рабочих МТЗ на улицу произошел в 2001 году. Почти тысяча заводчан перекрыла движение транспорта на улице Долгобродской из-за двухнедельной задержки зарплаты. Разошлись после обещания руководства повысить зарплату.

Хорошо помнит то время и другой наш собеседник — начальник одного из десятков конструкторских бюро МТЗ Василий Гнедчик.

— Поначалу я не знал как воспринимать развал СССР. Я считал, что он вечный. Наши основные рынки сбыта резко просели и спрос на тракторы упал в разы. Наиболее революционными были «кузнецы» (Рабочие кузнечного цеха. — TUT.BY). Нет зарплаты — до двух не считают, — говорит он.

Гнедчик добавляет, что кризис заставил перепрофилировать производство: завод стал выпускать более разнообразную по применению и мощности продукцию. Расширение модельного ряда, а также упадок других тракторных заводов уже бывшего СССР «позволил МТЗ стать монополистом на рынке».



Рабочие покидают завод после окончания первой смены в 15.20.

Гнедчик — потомственный заводчанин. На производство впервые попал в 8 лет — мать взяла с собой. Работать начал в 17. Затем был перерыв на учебу в Политехе и 3-летнее распределение на МАЗ. Все остальное время он работает на МТЗ, и это уже почти 40 лет.

Просыпается Гнедчик в 5.30, ложится в 21.00. Питается на заводе: в каждом крупном цеху своя столовая или буфет с такими ценами, что «в городе за эти деньги не поешь».

— Любая профессия предусматривает определенный склад характера и физических данных. Поэтому около 20% рабочих у нас женщины. У них моторика рук более развита и внимательность. Много историй, когда на заводе создаются семьи. Я тоже женился на своей коллеге из другого отдела. Познакомились в подшефном колхозе. Много таких примеров. У некоторых дети сюда приходят.

Гнедчик работает в бюро общей компоновки тракторов мощностью от 130 до 240 лошадиных сил.

— На нашем заводе около 30 конструкторских бюро, которые различаются профилем задач, по 7−8 человек в каждом, — говорит он. — Рабочие места автоматизированы: раньше на кульманах модели рисовали, сейчас — на компьютерах.



Коллега Василия Гнедчика по конструкторскому бюро.

Самая известная модель, созданная здесь — трактор Belarus 80−82.

— Сравнить можно с Volkswagen Käfer («Жук». — TUT.BY). С 1974 года выпустили их более миллиона. Выпуск продолжается, но может прекратиться в 2017 в связи с регламентом Таможенного союза. Минский тракторный уже готовит модернизированную модель своего бестселлера.

Сборочный цех изнутри и рабочий из Гвинеи

Корпус сборки тракторов (КСТ) работает с 1950 года. В 1978 году сдали новый корпус производственной площадью 14 тысяч кв.м. Сборка тракторов производится на двух сборочных, как их называют рабочие, «фордовских» конвейерах — длиной по 210 и 275 метров. На первой линии производятся трактора мощностью от 100 до 210 л.с., на второй — от 50 до 100.

На стенах корпуса висят большие плакаты, призывающие внимательно относиться к собственной безопасности. Рядом находится железный аппарат «Полесье» высотой почти в человеческий рост, как в советских фильмах. Рабочие могут брать здесь охлажденную и газированную воду. Само помещение отапливается плохо. Температура почти уличная.





На первом участке сборка начинается с поперечного конвейера. Там производится сборка основания трактора (остов). На втором участке рабочие устанавливают узлы (блок охлаждения, кабина, топливные баки, гидросистему и так далее). Далее — электрооборудование двигателя, колеса, тормоза. На четвертом участке тракторы запускаются на конвейере — проверяется их работоспособность. Перед продажей каждая единица техники проходит часовую обкатку.

Каждый день здесь производят более 150 тракторов. Марка Belarus имеет 112 моделей. Общая численность рабочих на конвейере — 614, из них женщин — 145.

Всего же на МТЗ производится более 70 тысяч единиц техники в год. Сборочное производство налажено в 14 странах. За 70-летнюю историю завод выпустил 3,8 миллиона тракторов. Продукции марки Belarus на рынке СНГ 89 процентов, в мире — 10.















Один из рабочих КСТ — Мохаммед Кейта, слесарь механо-сборочных работ. На МТЗ он работает 6 лет. До этого жарил семечки. Родился он в Гвинее, в Беларусь приезжал в гости, но решил остаться и завел семью.

— На МТЗ позвал парень из Мали, мы с ним в Минске познакомились. Он тоже здесь работает. Раньше он был барменом. Написал заявление и сразу взяли. Живем с ним в заводском общежитии. Плачу меньше 200 рублей в месяц. Смены с 7 утра до 15.20 и с 15.20 до 23.40. Одна неделя — в первую смену, следующая — во вторую. Питаемся или в столовой, которая находится в одном здании с цехом, или ссобойками, — рассказывает Мохаммед.





С переездом в Беларусь на родине Кейта ни разу не был и планирует остаться у нас навсегда. Про Гвинею он периодически читает новости и ждет, что новый президент улучшит уровень жизни на его родине.

— Мои любимые города в Беларуси — Витебск и Гомель. Чаще всего я бываю в Витебске. Жена туда ездит на сессии. В центре Минска очень нравится. Недавно брат приезжал, ему тоже понравилось.



