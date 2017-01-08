﻿ Пасмурно, но теплее. Погода в Могилеве на неделю. 21.by
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Пасмурно, но теплее. Погода в Могилеве на неделю

09.01.2017 09:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Погода в Могилеве на неделе будет пасмурной, со снегом и метелями. Однако грядет потепление — столбик термометр практически поднимется до нуля. По предварительным данным, и в выходные будет комфортная погода — около -3°С, со снегом и слабым ветром.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 9 января, днем будет солнечно и морозно — до -13°С. К вечеру мороз немного усилится.

Во вторник, 10 января, начнется потепление: днем — -9°С, ночью — около -8°С.

В среду, 11 января, прогнозируют метель и снег, но будет еще теплее: около -5°С.

12 января столбик термометра продолжит ползти вверх: -3°С — днем и ночью. Вечером поднимется порывистый ветер.

В пятницу, 13 января, весь день будет ветрено, порывы будут достигать 12 м/с. Температура воздуха днем составит -1°С. К ночи похолодает до -3°С.

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Теги: Могилев
 
 
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На неделе будут также снегопады, метели.

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