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Пасмурно, но теплее. Погода в Могилеве на неделю
09.01.2017 09:11 — Новости Общества | Tut.by
Погода в Могилеве на неделе будет пасмурной, со снегом и метелями. Однако грядет потепление — столбик термометр практически поднимется до нуля. По предварительным данным, и в выходные будет комфортная погода — около -3°С, со снегом и слабым ветром.
Сегодня, 9 января, днем будет солнечно и морозно — до -13°С. К вечеру мороз немного усилится.
Во вторник, 10 января, начнется потепление: днем — -9°С, ночью — около -8°С.
В среду, 11 января, прогнозируют метель и снег, но будет еще теплее: около -5°С.
12 января столбик термометра продолжит ползти вверх: -3°С — днем и ночью. Вечером поднимется порывистый ветер.
В пятницу, 13 января, весь день будет ветрено, порывы будут достигать 12 м/с. Температура воздуха днем составит -1°С. К ночи похолодает до -3°С.
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На неделе будут также снегопады, метели.
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