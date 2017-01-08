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Почему на Двине в Витебске поднимались клубы пара?

09.01.2017 09:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Западная Двина в Витебске покрылась льдом, не замерзшими остаются только участки с быстрым течением.


7 января фарватер в черте города был еще свободен ото льда, шел ледоход. Из-за сильной разницы температур воды и воздуха (соответственно 0 °C и до -29°C) над поверхностью реки поднимались живописные облака пара.


Ледостав, где с полыньями, — как в Витебске, а где уже и сплошной, наблюдается на всех гидрологических постах на Западной Двине. Исключением является Верхнедвинск — там пока продолжается шугоход.

Уровень воды в черте областного центра достаточно высокий — 392 сантиметра над нулевым уровнем поста. С конца 2016 года он продолжает стабильно расти.


В прошлом году из-за мягкой зимы Западная Двина в Витебске оставалась непокрытой льдом, за исключением заберегов.

 
Теги: Витебск
 
 
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Западная Двина в Витебске покрылась льдом, не замерзшими остаются только участки с быстрым течением.

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