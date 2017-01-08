Западная Двина в Витебске покрылась льдом, не замерзшими остаются только участки с быстрым течением.





7 января фарватер в черте города был еще свободен ото льда, шел ледоход. Из-за сильной разницы температур воды и воздуха (соответственно 0 °C и до -29°C) над поверхностью реки поднимались живописные облака пара.





Ледостав, где с полыньями, — как в Витебске, а где уже и сплошной, наблюдается на всех гидрологических постах на Западной Двине. Исключением является Верхнедвинск — там пока продолжается шугоход.

Уровень воды в черте областного центра достаточно высокий — 392 сантиметра над нулевым уровнем поста. С конца 2016 года он продолжает стабильно расти.





В прошлом году из-за мягкой зимы Западная Двина в Витебске оставалась непокрытой льдом, за исключением заберегов.