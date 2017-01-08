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В Минской области за минувшие сутки обморожения получили 13 человек, в том числе ребенок

09.01.2017 08:36 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 9 января. Тринадцать человек, в том числе ребенок, получили обморожения в Минской области за последние сутки (с 6 часов 8 января до 6 часов 9 января), сообщило региональное управление МЧС.

Всего с начала года в области получил обморожение 41 человек, в том числе двое детей, погибло три человека.

Кроме того, за минувшие сутки зарегистрировано отключение электроэнергии в шести районах области: Борисовском (7 населенных пунктов), Логойском (15), Мядельском (4), Стародорожском (2), Столбцовском (9) и Узденском (1). Всего без электроснабжения оставались 38 населенных пунктов (750 частных жилых домов, 1.460 жителей).

8 января в 16.34 поступило сообщение о разрыве отопительного котла на твердом топливе без последующего горения в помещении котельной (2 х 3 м) жилого дома в Любани. В результате произошло обрушение кирпичной стены на площади 30 кв. метров, уничтожены помещение котельной и котел. Пострадавших нет. Причина разрыва устанавливается.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 9 января. Тринадцать человек, в том числе ребенок, получили обморожения в Минской области за последние сутки (с 6 часов 8 января до 6 часов 9 января), сообщило...

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