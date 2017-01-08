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На дороге в Щучинском районе насмерть замерз человек

09.01.2017 07:46 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 9 января. В Щучинском районе от мороза погиб человек.

По информации Гродненского областного управления МЧС, 8 января в 10.37 поступило сообщение, что на автодороге Щучин — Демброво вблизи деревни Долгая обнаружен труп гражданина 1960 г. р. По результатам предварительной экспертизы смерть наступила в результате общего переохлаждения.

Накануне по этой же причине погиб человек в Бобруйске (Могилевская область).
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 9 января. В Щучинском районе от мороза погиб человек. По информации Гродненского областного управления МЧС, 8 января в 10.37 поступило сообщение, что на...

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