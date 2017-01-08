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За минувшие сутки на пожарах погибло 10 человек, за три дня — 22

09.01.2017 07:34 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 9 января. Десять человек погибло на пожарах за минувшие сутки (с 6 часов утра 8 января до 6 часов 9 января), сообщает МЧС.

Три человека стали жертвами в Гомельской области, по два — в Минской и Могилевской, по одному — в Брестской и Витебской областях и Минске.

Произошло 40 пожаров: девять — в Минской области, восемь — в Витебской, семь — в Брестской, шесть — в Гродненской, пять — в Гомельской, три — в Могилевской, два — в Минске.

За последние трое суток, что стоит очень морозная погода, зафиксировано 127 пожаров, на которых погибло 22 человека.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 9 января. Десять человек погибло на пожарах за минувшие сутки (с 6 часов утра 8 января до 6 часов 9 января), сообщает МЧС. Три человека стали жертвами в...

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