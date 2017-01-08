В Гродно родители погибшего скутериста около полугода выходили на улицы города с большим плакатом — они искали свидетелей трагедии, в которой погиб их сын. Для пожилых людей очень важно, чтобы в расследовании гибели их Пети следствие не упустило ни одной мелочи. После публикации, к родным обратилось сразу несколько людей, видевших аварию в тот день.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Пожилые люди в июне минувшего года потеряли сына — он погиб во время аварии на оживленном перекрестке в одном из гродненских микрорайонов. 22-летняя девушка за рулем «мерседеса» ехала со стороны Южного рынка и поворачивала налево. Скутерист двигался с кольца Славинского-Победы прямо, когда ему не уступил дорогу автомобиль. От полученных травм 32-летний молодой человек скончался на месте. Несмотря на то, что во время аварии на перекрестке находилось достаточно большое количество пешеходов и автомобилей, свидетелей того ДТП не оказалось.

Родители решили, что разыщут очевидцев любым способом. Они стали выходить на оживленные улицы города с плакатом, где была написана просьба откликнуться свидетелей аварии Однако за семь месяцев после аварии ни один из очевидцев трагедии так и не откликнулся.

— После выхода же статьи про нашу беду, нам звонило очень много людей, — говорит отец погибшего скутериста Петр Михайлович Езерский. — Даже нашелся свидетель, который все видел. Он сам из Бреста, а жена его из Гродно. В тот день они были в нашем городе. Мужчина готов дать показания, что для нашего Пети в момент аварии горел зеленый свет.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Также по словам мужчины, есть еще двое свидетелей, которые откликнулись на просьбу родителей парня. Это пешеходы, которые в момент аварии находились на перекрестке.

— Они говорят, что для них, пешеходов, горел красный. И готовы свидетельствовать в суде. Например, одна из позвонивших — женщина, которая в тот момент стояла на перекрестке около магазина «Веста» и собиралась переходить дорогу, чтобы ехать в сторону поселка Южный. Она говорит, что для нашего сына горел зеленый. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто откликнулся. Для нас это очень важно, — говорит Петр Михайлович.