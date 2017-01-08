МИНСК, 9 янв – Sputnik. Видеоролик с избивающим ковер минчанином за три дня на сервисе YouTube собрал почти миллион просмотров.

Согласно легенде видео, его сняла минчанка, а главным героем стал сосед, который отрабатывает приемы единоборств на свернутом ковре . В минувшие выходные ролик стал интернет-хитом и к утру понедельника собрал YouTube почти миллион просмотров.

Большинству интернет-пользователей видео понравилось – многие состязались в остроумии в комментариях и делились записью на своих страницах в социальных сетях. При этом некоторые заявляли: ролик постановочный.

Посмотрел ролик с мужиком, избивающим ковер.



Когда вы делаете вирусное видео, постарайтесь, чтобы все выглядело естественно:) — Denis Blisch (@blisch) 9 января 2017 г.

Позже в описании к видео появилась информация – видео создала фирма по продвижению вирусных роликов.