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Видео "драки" с ковром собрало почти миллион просмотров

09.01.2017 10:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 янв – Sputnik. Видеоролик с избивающим ковер минчанином за три дня на сервисе YouTube собрал почти миллион просмотров.

Согласно легенде видео, его сняла минчанка, а главным героем стал сосед, который отрабатывает приемы единоборств на свернутом ковре. В минувшие выходные ролик стал интернет-хитом и к утру понедельника собрал YouTube почти миллион просмотров.

Большинству интернет-пользователей видео понравилось – многие состязались в остроумии в комментариях и делились записью на своих страницах в социальных сетях. При этом некоторые заявляли: ролик постановочный.

Позже в описании к видео появилась информация – видео создала фирма по продвижению вирусных роликов.

 
Теги: Минск
 
 
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Набирающий популярность в социальных сетях ролик оказался продукцией агентства, занимающегося созданием вирусных видео.

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