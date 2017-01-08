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За минувшие сутки нарушалась подача электроэнергии в 76 населенных пунктах
09.01.2017 10:10 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 9 января. За минувшие сутки (с 6 часов 8 января до 6 часов 9 января) нарушалась подача электроэнергии в 76 населенных пунктах, сообщило МЧС. Наибольшее количество отключений потребителей произошло в Логойском районе Минской области и Гродненском районе.
Кроме того, 8 января в 9.30 поступило сообщение о разрушении прокладки фланцевого соединения трубопровода теплоснабжения в Могилеве по улице Габровской. Без теплоснабжения оставался многоквартирный жилой дом. В 12.58 теплоснабжение восстановлено.
БелаПАН.
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Минск, 9 января. За минувшие сутки (с 6 часов 8 января до 6 часов 9 января) нарушалась подача электроэнергии в 76 населенных пунктах, сообщило МЧС. Наибольшее количество...
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