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За минувшие сутки нарушалась подача электроэнергии в 76 населенных пунктах

09.01.2017 10:10 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 9 января. За минувшие сутки (с 6 часов 8 января до 6 часов 9 января) нарушалась подача электроэнергии в 76 населенных пунктах, сообщило МЧС. Наибольшее количество отключений потребителей произошло в Логойском районе Минской области и Гродненском районе.

Кроме того, 8 января в 9.30 поступило сообщение о разрушении прокладки фланцевого соединения трубопровода теплоснабжения в Могилеве по улице Габровской. Без теплоснабжения оставался многоквартирный жилой дом. В 12.58 теплоснабжение восстановлено.
БелаПАН.
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Минск, 9 января. За минувшие сутки (с 6 часов 8 января до 6 часов 9 января) нарушалась подача электроэнергии в 76 населенных пунктах, сообщило МЧС. Наибольшее количество...

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