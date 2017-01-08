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Изменены правила приема в учреждения высшего и среднего специального образования
09.01.2017 10:18 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 9 января. Изменены правила приема в учреждения высшего и среднего специального образования. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, сообщила 9 января пресс-служба президента.
Основными нововведениями являются возможность сдачи централизованного тестирования по четырем учебным предметам, увеличение срока действия сертификатов ЦТ до двух лет, организация до трех резервных дней ЦТ.
Вводятся льготы для профильных классов педагогического направления при поступлении на педагогические специальности: зачисление на дневную бюджетную форму получения высшего педагогического образования выпускников таких классов по результатам собеседования, при этом срок последующей обязательной работы по распределению составит не менее пяти лет.
Кроме того, "созданы равные условия конкурса при поступлении на сельскохозяйственные специальности во все учреждения высшего образования". "Для поступающих в сокращенный срок в учреждения высшего образования всех профилей предусмотрено два вступительных испытания по дисциплинам учебного плана среднего специального образования, определяемые приемной комиссией вуза", — отмечается в релизе.
БелаПАН.
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Минск, 9 января. Изменены правила приема в учреждения высшего и среднего специального образования. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, сообщила 9...
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