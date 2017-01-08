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Президент поменял правила приема в вузы и ссузы

09.01.2017 10:18 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 янв — Sputnik. Правила приема в учреждения высшего и среднего специального образования меняются в Беларуси в соответствии с указом президента республики Александра Лукашенко.

Как сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства, главные новшества касаются ЦТ: теперь тестирование можно сдавать по четырем предметам, также возможно расширять срок действия сертификатов ЦТ, а резервных дней будет больше.

Президент поменял правила приема в вузы и ссузы
© Sputnik Алексей Владыкин
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"В соответствии с документом вводятся льготы для профильных классов педагогического направления при поступлении на педагогические специальности: зачисление на дневную бюджетную форму получения высшего педагогического образования выпускников таких классов по результатам собеседования, при этом срок последующей обязательной работы по распределению составит не менее пяти лет", — рассказали в пресс-службе.

Будут созданы и равные условия конкурса при поступлении на сельскохозяйственные специальности во все учреждения высшего образования.

"Для поступающих в сокращенный срок в учреждения высшего образования всех профилей предусмотрено два вступительных испытания по дисциплинам учебного плана среднего специального образования, определяемые приемной комиссией вуза", — отметили в пресс-службе.

Были уточнены также президентом отдельные процедурные и технические вопросы приемной кампании.

Ряд изменений в правила приема анонсировал еще в минувшем году бывший министр образования Беларуси Михаил Журавков. На этих изменениях реформа приема в вузы не остановится — сейчас прорабатывается механизм независимого выпускного экзамена из школ, а также ведутся разговоры о возможной отмене ЦТ по гуманитарным предметам.

 
Теги: Минск
 
 
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Теперь ЦТ можно будет сдавать по четырем предметам, а сертификаты тестирования будут действительны в течение двух лет.

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