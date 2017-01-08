В конце минувшего года Генеральным консулом Республики Польша в Бресте был назначен Петр Козакевич. Свое первое интервью в должности дипломат дал журналистам «Вечернего Бреста».





— Господин Генеральный консул, будучи директором Польского института в Минске, Вы не раз участвовали в открытии культурных мероприятий в Бресте, которые организовывали возглавляемый Вами Институт, Посольство Польши в Беларуси и Генеральное консульство РП в Бресте. Можно полагать, что наш город Вы уже хорошо изучили?

— Знаете, я часто ездил из Украины и Беларуси в свой родной Краков. И почти каждый раз отмечал для себя, что нужно обязательно посетить тот или иной город, мимо которого проезжаю, внимательно ознакомиться с его историей, неспешно поговорить с жителями. Почти так было и с Брестом. Не раз присутствовал на различных мероприятиях в Бресте, но обязанности по работе не позволяли более внимательно познакомиться с вашим прекрасным городом. Сейчас наверстываю.

— Рождество Вы наверняка встретили в Польше. А Новый год?

— В Бресте, и этому очень рад! Город красивый и очень нарядный.

— Чем Брест может привлечь ваших соотечественников? В Польше что ни город — то замок, что ни местечко — то арена исторических событий. Как вы думаете, насколько Брест интересен полякам?

— Думаю, да, интересен. Выделил бы несколько основных моментов. Во-первых, история Бреста и региона не может быть неинтересной для поляка — многие из жителей Польши и Беларуси связаны кровными, родственными узами. Во-вторых, на территории Брестской области существует много кладбищ, на которых покоится прах поляков. Некоторые из них знамениты, о некоторых знают только близкие родственники. Но все эти люди важны для нашей общей истории. В-третьих, исторически мы, поляки и белорусы, вместе сражались против общих врагов. И, в-четвертых, Белорусское Полесье. Это природное достояние, которое вам удалось сберечь. Это уникальный природный уголок, которого в Европе больше нет.

— Отношениям между нашими странами в последний год придан новый импульс. Беларусь и Польша осуществляют много общих проектов, в том числе и на региональном уровне. Насколько эта тенденция перспективна?

— На встрече с руководителями Брестской области мы сразу, вместе, отметили отличный проект восстановления усадьбы Рейтанов в деревне Грушевка Ляховичского района. Рейтан — герой Польши, восстановление его родового поместья прекрасный пример сохранения общей исторической памяти. Польша открыта для сотрудничества с Беларусью. Мне довелось участвовать в работе комиссий по развитию трансграничного сотрудничества. Убедился, что между представителями деловых кругов наших стран нет больших проблем — все настроены на взаимовыгодное сотрудничество. Уверен, что для развития наших отношений огромную пользу принесет осуществление проекта восстановления судоходства от Днепра до Балтийского моря (в том числе по Висле), одной из главных составляющих которого является Днепровско-Бугский канал (от Пинска до Кобрина). Очень важно, что эффективно сотрудничают наши службы по предотвращению природных катаклизмов — в Беларуси это сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций. Всем известно отличное взаимодействие пограничных и таможенных служб наших стран, позволяющее предотвратить преступления на границе. В свободной экономической зоне «Брест» созданы десятки совместных белорусско-польских предприятий. И это только несколько примеров — перспективы сотрудничества очень велики.

— Господин Генеральный консул, читателей нашей газеты интересует, почему граждане Польши, воспользовавшись правом безвизового посещения Августовского канала, могут на несколько дней посетить и Гродно, который находится в 20 км от Польши. Городская граница Бреста проходит по государственной границе Беларуси и Польши. Но приехать к нам без оформления виз поляки не могут… Как Вы к этому относитесь?

— То, что Беларусь ввела безвизовый режим для посещения Августовского канала и Беловежской пущи, — это замечательно. Безусловно, открытие для поляков Гродно, а со временем и Бреста, могло бы ускорить процесс упрощения пересечении границы в рамках приграничного «малого» движения. Насколько я информирован, все основные документы подписаны. Остались некоторые технические вопросы организации подобного движения с белорусской стороны.

— Вы Минск, образно говоря, сменили на Брест. Отсюда и до родного Кракова ближе. Как восприняли Ваше назначение в семье?

— Моя супруга Александра занимается вопросами культуры, она во многом помогает мне в работе, но никаких официальных должностей не занимает. Вместе с ней и переехали в Брест. Дочь уже взрослая, замужем, живет в Польше. И сын взрослый, правда, он пока заканчивает десятый класс школы в Кракове. Кстати, именно он ухаживает за двумя котами, которые также являются членами нашей семьи…

— Вы стали одним из основателей джазового фестиваля во Львове. Он уже отметил свое 15-летие. Многие джазовые концерты польских музыкантов в Беларуси были организованы Польским институтом в Минске, который Вы возглавляли. Первое мероприятие в Бресте, связанное с культурой после вашего назначения на пост Генконсула РП в Бресте тоже связано с джазом — блестящий концерт Ники и Якуба Любовичей. Вы поклонник джаза? Сами играете, возможно?

— Да, играл. В молодости выступал в джазовом коллективе. Увлечение этой музыкой в крови. На мой взгляд, есть две страны, где джаз великолепен: США и Польша. Со мной могут спорить, но мое мнение таково — лучшей джазовой музыки в Европе, чем в Польше, нет. Я очень горжусь тем, что смог представить польских джазовых музыкантов в Бресте. И эта работа будет продолжена!

— Скажите, правда ли, что во время работы в Кракове, Киеве и Минске Вы организовали около 1600 культурных мероприятий…

— За точность подсчета ручаться не могу. Может, чуть меньше, может, чуть больше. Но примерно так. Но ведь это не значит, что исключительно я был организатором этих выставок, концертов, показов фильмов. Все делалось вместе с моей командой, с друзьями, со знакомыми. Мой дипломатический ранг несколько изменился, но развитие взаимоотношений между нашими странами, в том числе и в области культуры, общения между людьми, является для меня главной задачей.

Петр Козакевич родился 23 апреля 1954 года в Кракове. Окончил Ягеллонский университет, Школу предпринимательства и управления (Краков). Соучредитель и президент Польско-Украинского института в Кракове (1996−1998), основатель и первый директор Польского института в Киеве, сотрудник Посольства Республики Польша в Беларуси, директор Польского института в Минске (2006−2013). С 2015 года — член Национального совета развития при президенте Польши.