Период сильных морозов подходит к концу, но им на смену придут снег, порывистый ветер и метели. Об этом TUT.BY рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии Дмитрий Рябов.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Первую половину недели погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе.

10 января, во вторник, преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку небольшой снег. В отдельных районах слабый туман, на дорогах гололедица. Температура ночью -11 -17°С, при прояснениях -18 -24°С; днем -6 -12°С.

11 января, в среду, преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью -12 -19°С, при прояснениях -20 -23°С, в отдельных районах по юго-востоку -9 -11°С; днем -5 -10°С.

Начиная с четверга власть над погодой возьмет Атлантический циклон с центром над Скандинавией, его атмосферные фронты будут проходить через нашу страну. Северные ветра сменятся на юго-западные. Установится сырая, ветреная с осадками погода.

12 января, в четверг, ночью в отдельных районах, днем на большей части страны кратковременный снег. В отдельных районах метель, на дорогах гололедица. Температура ночью -7 -12°С; днем -2 -8°С, в крайних западных районах 0, -1°С.

13 января, в пятницу, на большей части территории Беларуси снег. В отдельных районах страны метель, усиление ветра порывами до 15−17 м/с, на дорогах гололедица, Температура ночью -1 -7°С, при прояснениях до -13°С; днем -5, +1°С.

В выходные дни на большей части территории страны кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха: в субботу ночью -1 -8°С, при прояснениях до -10°С; днем -4, +1°С. В воскресенье ночью -3 -10°С, при прояснениях до -13°С; днем -6, +1°С.

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