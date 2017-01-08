﻿ Указ президента: абитуриенты смогут сдавать четыре ЦТ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Указ президента: абитуриенты смогут сдавать четыре ЦТ

09.01.2017 10:27 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Абитуриенты смогут сдавать четыре ЦТ при поступлении, а срок действия сертификатов централизованного тестирования будет продлен до двух лет. Указ об этом подписал Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Основные новшества указа — возможность сдачи централизованного тестирования по четырем учебным предметам, расширение срока действия сертификатов ЦТ до двух лет, организация до трех резервных дней ЦТ.

Документ также вводит льготы для учеников профильных классов педагогического направления. Если они поступают на педагогические специальности в вузы, их зачисляют на дневную бюджетную форму обучения по результатам собеседования. При этом, получив диплом, им придется отработать по распределению не менее 5 лет.

Кроме того, созданы равные условия конкурса при поступлении на специальности сельхозпрофиля. Для поступающих в сокращенный срок в вузы всех профилей предусмотрено два вступительных испытания по дисциплинам учебного плана среднего специального образования, которые определит приемная комиссия вуза.

Также указ уточняет отдельные процедурные и технические вопросы приемной кампании, сообщает пресс-служба президента.

Напомним, впервые о том, что абитуриенты смогут сдавать ЦТ по четырем предметам вместо трех, Минобразования сообщило еще в конце 2015 года. Ведомство обещало, что это не затруднит жизнь поступающим, поскольку четвертый тест будет необязательным. Зачислять в вузы будут по трем ЦТ, среди которых обязательно должен быть тест по русскому или белорусскому языку.

— Это дает возможность абитуриенту сдать четыре ЦТ, а затем выбрать именно те три предмета по направлению, на которое он все же решит подавать документы, — пояснял Михаил Журавков, теперь уже бывший министр образования.

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Абитуриенту смогут сдавать четыре ЦТ при поступлении, а срок действия сертификатов централизованного тестирования будет расширен до двух лет.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Изменены правила приема в учреждения высшего и среднего специального образования
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика