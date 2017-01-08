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Лукашенко присудил Федерации профсоюзов премию "За духовное возрождение", госСМИ — премии деятелям культуры и искусства
09.01.2017 10:34 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 9 января. Александр Лукашенко присудил премии "За духовное возрождение" и специальные премии деятелям культуры и искусства 2016 года, сообщила пресс-служба президента.
По итогам года присуждены пять премий президента "За духовное возрождение" и 10 — деятелям культуры и искусства.
Среди лауреатов премии "За духовное возрождение" — Федерация профсоюзов Беларуси, "проводящая большое количество мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан, в том числе детей, учащейся и рабочей молодежи, экономически активного населения, ветеранов войны и труда". Одним из таких мероприятий стала масштабная реконструкция Кургана Славы, отмечается в релизе.
Премия деятелям культуры и искусства присуждена авторским коллективам редакции газеты "Голас Радзімы", государственного информагентства БелТА, Белтелерадиокомпании и др.
"Принятие указов является свидетельством постоянного внимания государства к вопросам утверждения в обществе духовных ценностей и художественно-нравственных традиций, идей человеколюбия, благотворительности и милосердия, развития белорусской культуры и искусства", — подчеркивается в сообщении.
БелаПАН.
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Лукашенко присудил Федерации профсоюзов премию "За духовное возрождение", госСМИ — премии деятелям культуры и искусства
Минск, 9 января. Александр Лукашенко присудил премии "За духовное возрождение" и специальные премии деятелям культуры и искусства 2016 года, сообщила...
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