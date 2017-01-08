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Арктические морозы: смерть на дороге, "холодовой наркоз" и пожары

09.01.2017 10:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 янв – Sputnik. Синоптики прогнозируют ослабление морозов, но опасность летальных случаев от переохлаждения не снижается, отмечают медики.

Арктические морозы: смерть на дороге, "холодовой наркоз" и пожары
© Sputnik / Виктор Толочко
Житель Щучинского района замерз на дороге

На минувшей неделе в Беларуси температура воздуха была на 10 градусов ниже климатической нормы. 

"Пик рождественских морозов миновал. Ожидается постепенное ослабление морозов", – сообщили Sputnik синоптики.

По их словам, уже в понедельник 9 января температура воздуха повысится и составит днем –10..–16°С, по западу страны – –6..–9°С, в Минске будет не более –11..–13°С. "В середине недели еще больше потеплеет", – уточнили собеседники Sputnik. 

В Гидромете также напомнили, что самыми холодными сутками с начала этой зимы была минувшая суббота – 7 января: в некоторых регионах столбики термометров опустились ниже отметки –30°С. 

Смерть на дороге

Спасатели отметили рост числа несчастных случаев в связи с аномальными морозами. "Только в Минской области с начала года более 40 человек получили обморожение, из них два ребенка", – сообщили в Sputnik в МЧС. 

Кроме того, в столичном регионе во время сильных морозов от общего переохлаждения организма погибли три человека. 

Спасатели отметили, что, как правило, люди получают обморожения, заснув в состоянии алкогольного опьянения на улице, не добравшись до теплого помещения. 

По словам собеседников Sputnik, с начала года на улице замерзли как минимум шесть человек, половина из которых в Минской области. "Все они были обнаружены на улице, кто-то не дошел до дома несколько шагов", – рассказали спасатели. 

Так, 8 января на автодороге Щучин – Демброво у деревни Долгая было найдено тело 56-летнего мужчины. Экспертиза установила, что мужчина умер от общего переохлаждения. Еще один человек погиб в тот же день в Быхове – его тело также было найдено на улице.

Холодовой наркоз

В свою очередь комбустиологи отмечают, что летальные случаи фиксируются не только во время сильных морозов. 

"Даже когда зима несуровая, по поводу холодовых травм к медикам обращается боле тысячи человек по всей республике", – сказали специалисты.

Арктические морозы: смерть на дороге, "холодовой наркоз" и пожары
© Sputnik Евгений Биятов
МЧС: еще три человека погибли от морозов в Беларуси
 

По их словам, каждую зиму медикам приходиться проводить ампутации кистей, стоп людям, которые заснули на улице. Вместе с тем собеседники Sputnik предупредили, что даже во время несильных морозов при переохлаждении у человека может наблюдаться очень опасное состояние – "холодовой наркоз".

"Когда у человека температура головы понижается до 27 градусов, у него происходит так называемый "холодовой наркоз". Замерзающий перестает чувствовать холод, у него появляются приятные сновидения, ему кажется, что он ложится в теплую кровать под пуховое одеяло, а на самом деле – находится в снегу", — рассказали специалисты. 

Они также отметили, что для человека, у которого произошло сильное переохлаждение организма, очень важно, чтобы его в кратчайшие сроки доставили в больницу. 

Пожары

Спасатели отметили, что аномальные холода – это период увеличения числа гибели людей на пожарах. По данным МЧС, только за минувшие выходные на пожарах в Беларуси погибли около 20 человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Спасатели отмечают рост числа несчастных случаев стране в связи с аномальными морозами, медики призывают не расслабляться даже при повышении температуры воздуха

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