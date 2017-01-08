Сильные морозы не прошли бесследно в Могилевской области. В Бобруйске утром 7 января обнаружили насмерть замерзшего мужчину, сообщили в МЧС . Еще одного — в Быхове 8 января. Всего в больницы с обморожениями госпитализировали 7 человек, в том числе одного ребенка из Быховского района.



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За выходные с холодовыми травмами в учреждения здравоохранения области обратились 33 человека. У всех пострадавших — обморожение конечностей либо общее переохлаждение, угрозы жизни нет.

Только за первые морозные сутки с обморожениями к врачам обратились 6 человек. 47-летнего жителя Осиповичей в больницу привели прохожие. Мужчина находился буквально в 300 метрах от больницы. Он получил отморожение обеих кистей, пальцев стоп 4 степени. Тот же сценарий — с 21-летним жителем Чаус. В час ночи в километре от больницы его обнаружили лежащим на улице прохожие. Парень получил обморожение пальцев кистей и стоп 1−2 степени.

55-летний неработающий мужчина из деревни Туголица Бобруйского района попал в отделение гнойной хирургии с обморожением четырех пальцев правой кисти 1−2 степени. А 30-летняя жительница деревни Сумароково Могилевского района во время прогулки получила поверхностное обморожение обеих ног.



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42-летний житель Кировска ездил в мороз на велосипеде и попал в больницу с обморожением правой кисти 2 степени. 57-летний безработный бобруйчанин обморозил пальцы на руках, но от госпитализации отказался.

Мороза не выдерживала техника: спасатели 4 раза вытаскивали застрявшие в снегу машины и трижды помогали завести грузовые авто. Например, вечером 6 января в поле у деревни Заборье на Audi застрял могилевчанин. После помощи спасателей в Могилев машину отбуксировал знакомый водителя авто.





Примерно в это же время в кювет на проселочной дороге у деревни Кучарино Шкловского района также съехала легковушка. Водитель не смогла вернуть машину на дорогу. В итоге Peugeot отбуксировали на проезжую часть спасатели. Они же помогли 49-летней россиянке завести авто, чтобы продолжить движение.

Дважды спасатели возили воду для животных — в водонапорной башне МТФ в деревне Бацевичи Кличевского района сломался глубинный насос, а на ферме в деревне Новое Пашково Могилевского района замерз водопровод.

По информации «Могилевэнерго», в течении суток было отключено девять линий электропередач, около ста теплопунктов, несколько котельных. Без энергии остались 29 населенных пункта. Поломки быстро устранили.