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Минская ГАИ обеспечивает безопасность детей возле учебных заведений

09.01.2017 10:50 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 9 января. В связи с окончанием зимних каникул с 9 января Госавтоинспекция будет обеспечивать безопасность детей вблизи учреждений образования Минска.

Как сообщили в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома, до начала занятий с 7.30, а также в вечернее время сотрудники милиции будут нести службу возле учебных заведений. Данное мероприятие направлено на защиту юных участников дорожного движения и обеспечение безопасного передвижения учащихся к началу учебных занятий.

ГАИ напоминает всем участникам дорожного движения, что с началом учебного процесса водители должны быть предельно внимательны и готовы к внезапному появлению детей вблизи учебных заведений, остановок общественного транспорта и др., соблюдать правила проезда пешеходных переходов, дворовых территорий.

Отдельно ГАИ обратилась к родителям с просьбой напомнить ребенку о правилах поведения на дороге.

На территории Минска в 2016 году зафиксировано снижение количества ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет: 45 дорожно-транспортных происшествий (-15,1% к 2015 году, 53 ДТП). Два ребенка погибли, на 20,4% снизилось количество раненых детей, из них 27 — пешеходы, 14 — пассажиры, 4 — велосипедисты.


Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 9 января. В связи с окончанием зимних каникул с 9 января Госавтоинспекция будет обеспечивать безопасность детей вблизи учреждений образования Минска. Как...

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