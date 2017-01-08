|
Минская ГАИ обеспечивает безопасность детей возле учебных заведений
09.01.2017 10:50 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 9 января. В связи с окончанием зимних каникул с 9 января Госавтоинспекция будет обеспечивать безопасность детей вблизи учреждений образования Минска.
Как сообщили в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома, до начала занятий с 7.30, а также в вечернее время сотрудники милиции будут нести службу возле учебных заведений. Данное мероприятие направлено на защиту юных участников дорожного движения и обеспечение безопасного передвижения учащихся к началу учебных занятий.
ГАИ напоминает всем участникам дорожного движения, что с началом учебного процесса водители должны быть предельно внимательны и готовы к внезапному появлению детей вблизи учебных заведений, остановок общественного транспорта и др., соблюдать правила проезда пешеходных переходов, дворовых территорий.
Отдельно ГАИ обратилась к родителям с просьбой напомнить ребенку о правилах поведения на дороге.
На территории Минска в 2016 году зафиксировано снижение количества ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет: 45 дорожно-транспортных происшествий (-15,1% к 2015 году, 53 ДТП). Два ребенка погибли, на 20,4% снизилось количество раненых детей, из них 27 — пешеходы, 14 — пассажиры, 4 — велосипедисты.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 9 января. В связи с окончанием зимних каникул с 9 января Госавтоинспекция будет обеспечивать безопасность детей вблизи учреждений образования Минска. Как...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии