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Количество насмерть замерзших людей в Могилевской области достигло двух человек
09.01.2017 10:49 — Новости Общества | БелаПАН
Могилев, 9 января. В Могилевской области за минувшие выходные насмерть замерзли два человека.
Утром 7 января тело погибшего от морозов было найдено в Бобруйске, на следующий день замерзший насмерть человек был обнаружен на улице в Быхове, сообщили БелаПАН в Могилевском областном управлении МЧС.
Всего же, по сведениям центра экстренной медицинской помощи, с холодовыми травмами в учреждения здравоохранения Могилевской области обратились 14 человек, с гололедными травмами — 28.
Владимир Лапцевич, БелаПАН.
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Могилев, 9 января. В Могилевской области за минувшие выходные насмерть замерзли два человека. Утром 7 января тело погибшего от морозов было найдено в Бобруйске, на...
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