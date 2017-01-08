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Иностранцам, работающим на БелАЭС, разрешили иметь счета в зарубежных банках

09.01.2017 10:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Компаниям разрешили нанимать иностранцев для работы на БелАЭС, а иностранцам, работающим на БелАЭС — иметь счета в иностранных банках. Соответствующий указ «О мерах по привлечению работников для сооружения и эксплуатации Белорусской атомной электростанции» подписал Александр Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Документом создаются условия для закрепления на Белорусской АЭС высококвалифицированных кадров. В частности, предусматривается разрешение иностранным специалистам, работающим на РУП «Белорусская АЭС» и подпадающим под определение «государственные должностные лица» или претендующим на занятие соответствующих должностей на данном предприятии, иметь счета в иностранных банках.

Кроме того, иностранным организациям, привлекаемым для сооружения АЭС и выполнения работ (оказания услуг) в течение гарантийного срока в соответствии с генеральным контрактом на сооружение Белорусской АЭС, предоставляется право получать разрешения на привлечение в страну иностранной рабочей силы и специальные разрешения на право занятия трудовой деятельностью в республике в соответствии с порядком, установленным для юридических лиц Беларуси.

 
 
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Соответствующий указ "О мерах по привлечению работников для сооружения и эксплуатации Белорусской атомной электростанции" подписал Александр Лукашенко.

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