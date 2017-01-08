МИНСК, 9 янв — Sputnik. Минимальная стипендия в белорусских университетах в январе составит 58 рублей 28 копеек, размеры выплат студентам-бюджетникам вырастут одновременно с тарифной ставкой первого разряда.

Уже с января в связи с повышением тарифной ставки первого разряда до 31 рубля поднялись размеры стипендий для белорусских студентов.



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Теперь размер минимальной стипендии составит 58 рубля 28 копеек, а максимальная без дополнительных коэффициентов составит 93 рубля 25 копеек.

Студенты Белгосуниверситета получают стипендию в 1,3 раза больше минимальной, в 1,15 раза — учащиеся в Академии управления, БНТУ, БГЭУ, БГПУ, БГАМ, БГУКИ и Сельскохозяйственной академии.

Кроме того, в полтора раза стипендии выше у студентов — инвалидов первой и второй групп, инвалидов с III и IV степенью утраты здоровья. Иностранным студентам и лицам без гражданства стипендия увеличивается в три раза. При этом коэффициенты не исключают друг друга.

"Минималку" выплатят в первом семестре студентам-первокурсникам и тем, кто по итогам прошлой сессии имеет средний балл 5-5,9 балла. Коэффициенты в зависимости от успеваемости каждый вуз устанавливает самостоятельно. Максимально размер стипендии может быть увеличен на коэффициент 1,6.