﻿ В четверг будет +2°С, а в пятницу ожидается метель. Погода на неделю в Бресте и области. 21.by
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В четверг будет +2°С, а в пятницу ожидается метель. Погода на неделю в Бресте и области

09.01.2017 11:02 — Новости Общества | Tut.by  
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В ближайшую неделю морозы в Беларуси начнут постепенно ослабевать, но им на смену придут снег, порывистый ветер и метели, сообщает республиканский гидрометеоцентр.


По информации синоптиков, первую половину недели погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе.

Во вторник в Бресте будет ясно и без осадков. Температура воздуха утром составит от -9°С до -11°С, днем: -5°С…-7°С.

В первой половине дня среды будет облачно без осадков, после обеда небо прояснится. Температура днем составит -5°С…-7°С.

В четверг ожидается резкий перепад температуры: утром до -8°С, а днем от 0 °C до +2°С. Во второй половине дня возможен мокрый снег.

В пятницу днем будет около 0 °C. При этом возможны небольшой снег и метель.

 
Теги: Брест
 
 
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В ближайшую неделю морозы в Беларуси начнут постепенно ослабевать.

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