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Введение новшеств для агроусадеб могут отложить

09.01.2017 11:20 — Новости Общества | БДГ  
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Министерство спорта и туризма может отложить введение новшеств в сфере агроэкотуризма для уже работающих субъектов.

Как рассказал заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной по итогам заседания рабочей группы, которая была создана для выработки предложений по совершенствованию деятельности субъектов агроэкотуризма, изначально идеей агроэкотуризма было возрождение села и получение людьми, проживающим в сельской местности, возможности работать, производить чистые продукты, знакомить туристов с традициями Беларуси. А в итоге белорусский агроэкотуризм стал превращаться в банальный ресторанно-гостиничный бизнес, причем исключительно в ряде регионов: за пределами Минска, в Браславском и Нарачанском районах.

Заместитель министра отметил, что представители бизнеса согласны с предложениями властей и после анализа ситуации им будет назначен переходный период, который может занять до двух лет. После этого бизнес переведут на новые условия работы. Окончательного решения в ведомстве пока не приняли, поэтому агроэкотуризм пока будет работать по старым правилам. Однако это временно.

По признанию Михаила Портного, изменения в законодательство по агроэкотуризму назрели давно: в ведомстве проанализировали мировой опыт и создали проект указа, который в начале декабря уже обсуждался в Совмине. Однако проект указа будут дорабатывать, для чего была создана специальная рабочая группа, в состав которой включены не только чиновники, но и представители бизнеса. 

«Наша основная цель - сделать документ, который будет работать долго и эффективно, который будет полезен и государству, и человеку. Были жаркие дебаты, неделю будем "шлифовать" моменты. Но в целом эта тема давно назрела, потому что определенная часть субъектов агроэкотуризма использовала пробелы в законодательстве и начала открыто заниматься ресторанно-гостиничным бизнесом, уходя от налогов. Понятно, что так продолжаться не может», - цитирует Портного БЕЛТА. Замминистра также отметил, что пожелания агроусадеб власти постараются учесть максимально.

Напомним, что ранее Министерство спорта и туризма предлагало внести изменения и дополнения в указ от 2 июня 2006 года №372 «О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь». В проекте указа шла речь о том, что услуги, которые предлагают агроэкоусадьбы следует детализировать. МНС с этим согласилось, так как владельцы агроусадеб стали предоставлять клиентам услуги (проводят банкеты, свадьбы и иные мероприятия), которые в Беларуси традиционно не имеют никаких налоговых льгот.

 
Теги: Минск
 
 
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Министерство спорта и туризма может отложить введение новшеств в сфере агроэкотуризма для уже работающих субъектов.

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