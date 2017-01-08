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Витеблянку, которая пыталась отравить мужа, приговорили к 9,5 года лишения свободы
09.01.2017 11:48 — Новости Общества | Tut.by
9,5 года лишения свободы без конфискации имущества. Такой приговор вынес 9 января Витебский областной суд 35-летней Наталье Шесточенко, которая
Жительницу Витебска признали виновной в покушении на убийство из корыстных побуждений и незаконных без цели сбыта приобретении, хранении, перевозке психотропных веществ.
— Я раскаиваюсь в содеянном, сейчас я бы так не поступила. Хочу сказать слова благодарности сотрудникам милиции, которые оперативно сработали. Я люблю этого человека и переживаю за свою семью, за то, как сейчас сложилась ситуация, — сказала в последнем слове Наталья Шесточенко. — Хочу попросить у него прощения, все произошло из-за любви, а не из-за корысти. У меня были документы, которые позволяли мне распоряжаться (недвижимостью. — Прим. TUT.BY), и их мне выдал сам муж.
Прокурор просил для обвиняемой 11 лет лишения свободы. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.
Напомним, попытка отравления произошла 10 июня 2016 года на съемной квартире на улице 3-й Садовой в Витебске.
В марте 2012 года Наталья вышла замуж за Юрия, который был 13 раз судим. Свадьба прошла в колонии. Позже жена решила отравить мужа и завладеть его квартирой. Женщина знала, что в случае смерти супруга является единственной наследницей недвижимости.
Она купила медицинские шприцы, антипсихотический препарат, нейролептическое средство, а также более 40 таблеток клонидина (более известен как клофелин).
За три недели до преступления, 20 мая, Наталья сняла квартиру на улице 3-й Садовой. Привезла туда препараты и шприцы. Растолкла таблетки в порошок и приготовила концентрированный раствор, который планировала порциями добавлять в спиртное супругу. В свой замысел она посвятила подругу Викторию Голубеву.
10 июня Юрий освободился из колонии в Орше. Наталья приехала за ним на такси и привезла на съемную витебскую квартиру — отметить его возвращение. В застолье принимала участие и Виктория.
Мужчина отлучился в ванную комнату, чтобы принять душ. Жена в этот момент подмешала в стакан с алкоголем жидкость, содержавшую сильнодействующее вещество. Когда мужчина вернулся к столу, она дала ему выпить ликер с отравой.
Через несколько минут в квартире появились сотрудники милиции: накануне они получили от Виктории информацию о готовящемся покушении. Юрию оперативно оказали медицинскую помощь, а Наталью задержали. У нее изъяли шприц с остатками вещества и несколько шприцев, заполненных лекарственным средством.
Сейчас Юрий отбывает очередное, 14-е по счету, наказание в ИК-20 в Гомеле. На пятый день после того, как жена попыталась его отравить, он украл мобильный телефон. Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы.
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9,5 года лишения свободы без конфискации имущества. Такой приговор вынес 9 января Витебский областной суд 35-летней Наталье Шесточенко, которая пыталась отравить...
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