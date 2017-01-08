9,5 года лишения свободы без конфискации имущества. Такой приговор вынес 9 января Витебский областной суд 35-летней Наталье Шесточенко, которая пыталась отравить мужа — 41-летнего Юрия Брика, чтобы завладеть его трехкомнатной квартирой. Мужчина остался жив благодаря тому, что подруга обвиняемой сообщила о ее замысле в милицию.



Осужденная со своим адвокатом. Фото: Игорь Матвеев

Жительницу Витебска признали виновной в покушении на убийство из корыстных побуждений и незаконных без цели сбыта приобретении, хранении, перевозке психотропных веществ.

— Я раскаиваюсь в содеянном, сейчас я бы так не поступила. Хочу сказать слова благодарности сотрудникам милиции, которые оперативно сработали. Я люблю этого человека и переживаю за свою семью, за то, как сейчас сложилась ситуация, — сказала в последнем слове Наталья Шесточенко. — Хочу попросить у него прощения, все произошло из-за любви, а не из-за корысти. У меня были документы, которые позволяли мне распоряжаться (недвижимостью. — Прим. TUT.BY), и их мне выдал сам муж.

Прокурор просил для обвиняемой 11 лет лишения свободы. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

Напомним, попытка отравления произошла 10 июня 2016 года на съемной квартире на улице 3-й Садовой в Витебске.

В марте 2012 года Наталья вышла замуж за Юрия, который был 13 раз судим. Свадьба прошла в колонии. Позже жена решила отравить мужа и завладеть его квартирой. Женщина знала, что в случае смерти супруга является единственной наследницей недвижимости.

Она купила медицинские шприцы, антипсихотический препарат, нейролептическое средство, а также более 40 таблеток клонидина (более известен как клофелин).

За три недели до преступления, 20 мая, Наталья сняла квартиру на улице 3-й Садовой. Привезла туда препараты и шприцы. Растолкла таблетки в порошок и приготовила концентрированный раствор, который планировала порциями добавлять в спиртное супругу. В свой замысел она посвятила подругу Викторию Голубеву.

10 июня Юрий освободился из колонии в Орше. Наталья приехала за ним на такси и привезла на съемную витебскую квартиру — отметить его возвращение. В застолье принимала участие и Виктория.

Мужчина отлучился в ванную комнату, чтобы принять душ. Жена в этот момент подмешала в стакан с алкоголем жидкость, содержавшую сильнодействующее вещество. Когда мужчина вернулся к столу, она дала ему выпить ликер с отравой.

Через несколько минут в квартире появились сотрудники милиции: накануне они получили от Виктории информацию о готовящемся покушении. Юрию оперативно оказали медицинскую помощь, а Наталью задержали. У нее изъяли шприц с остатками вещества и несколько шприцев, заполненных лекарственным средством.

Сейчас Юрий отбывает очередное, 14-е по счету, наказание в ИК-20 в Гомеле. На пятый день после того, как жена попыталась его отравить, он украл мобильный телефон. Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы.

Похожая история произошла в 2014 году в Бресте. 49-летняя женщина пыталась отравить мужа, подсыпав ему яд в тарелку с салатом на семейном пикнике. О готовящемся преступлении вовремя узнали правоохранители. Жену задержали с поличным. Мотив совершения убийства был тот же, что и у жительницы Витебска, — желание завладеть квартирой супруга. Суд приговорил брестчанку к 16 годам лишения свободы, признав ее виновной по нескольким статьям УК: покушение на убийство, покушение на убийство из корыстных побуждений лицом, ранее совершившим убийство, причинение тяжких телесных повреждений и приготовление к разбою группой лиц.

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