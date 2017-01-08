МИНСК, 9 янв — Sputnik. Уголовное дело в отношении жителя Минска, устроившего пьяный дрифт на Площади Победы в Минске, будет рассматривать суд Партизанского района столицы, сообщили в Генпрокуратуре.

"Уголовное дело направлено в суд Партизанского района Минска для рассмотрения. Предварительное следствие по уголовному делу производилось УСК по Минску. Изучение уголовного дела в прокуратуре Минска показало, что предварительное расследование проведено всесторонне, полно и объективно", — сообщили Sputnik в понедельник в генеральной прокуратуре Беларуси.

По словам собеседников агентства, действия обвиняемого квалифицированы по ч.1 ст.339 (хулиганство) и ч.2 ст.346 (надругательство над особо ценной материальной историко-культурной ценностью) Уголовного кодекса Беларуси, санкции статей предусматривают до трех лет лишения свободы.

Касаясь сути предъявленного обвинения в Генпрокуратуре сообщили, что 27-летний житель Минска, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на территории монумента Победы, из хулиганских побуждений, управляя автомобилем "Mercedes-Benz S300", заехал на территорию памятника защитникам Отечества — монумента Победы, ввел автомобиль в управляемый занос, проехав на нем по территории монумента Победы не менее трех кругов вокруг своей оси.

Следователями установлено, будучи застигнутым в момент совершения этих действий сотрудниками органов внутренних дел, обвиняемый на требования о прекращении противоправных действий не реагировал, демонстративно неоднократно нарушил обязательные для исполнения правила дорожного движения, после чего скрылся с места совершения преступления на автомобиле, отметили собеседники агентства.

Санкция ч.1 ст.339 УК предусматривает наказание в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до двух лет, или лишения свободы на срок до трех лет, а ч.2 ст.346 УК — наказание в виде штрафа, или ареста, или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на тот же срок, уточнили в Генпрокоратуре.